David Axelrod представил песню для Нацотбора на Евровидение-2020 - ее он написал, когда узнал о беременности жены

Украинский певец David Axelrod (Дэвид Аксельрод) презентовал авторскую романтическую балладу HORIZON, с которой поборется за право представлять нашу страну на Евровидении-2020 в Роттердаме (Нидерланды).

По признанию музыканта, эта песня для него особенная и свою премьеру ждала целых 5 лет. "Я написал HORIZON, когда узнал, что у нас с любимой будет ребенок. Светлые и искренние эмоции переполняли меня – и все они вылились в эту балладу", - комментирует певец. - Недаром представляю ее широкой публике только сейчас. Бывает, ты пишешь песню – и понимаешь, что для нее еще не время".

Дэвид Аксельрод выступит во втором полуфинале Нацотбора, который состоится 15 февраля. Певец выйдет на сцену под номером 7. Для артиста это не первый опыт участия в украинском отборе. В 2013 году он уже боролся за путевку на Евровидение и даже вышел в финал.

David Axelrod еще недавно был Владимиром Ткаченко, но в девятом сезоне шоу "Голос країни" супруг продюсера Елены Мозговой предстал с новым официальным именем и фамилией.

С Еленой Мозговой Дэвид познакомился в 2006 году. Пара официально поженилась перед рождением дочери Соломии в 2015-м.

Украинская певица и YouTube-блогер Jerry Heil (Яна Шемаева) представила в сети фрагмент песни Vegan, с которой уже в следующем месяце примет участие в Национальном отборе на Евровидение-2020.

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