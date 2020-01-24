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Jerry Heil выложила фрагмент песни для Нацотбора на Евровидение-2020 - говорят, она вне конкуренции

Уже в следующем месяце с песней Vegan певица посоревнуется за билет в Нидерланды

пятница, 24 января 2020, 11:46
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Украинская певица и YouTube-блогер Jerry Heil (Яна Шемаева) представила в сети фрагмент песни Vegan, с которой уже в следующем месяце примет участие в Национальном отборе на Евровидение-2020.

Презентация конкурсной песни до начала отборочного этапа не является обязательным условием для его участников. Кто-то успел уже раскрыть все карты, кто-то выдерживает интригу. Что же касается Jerry Heil, представлять свой трек исполнительница решила отдельными частями (видео смотрите ниже).

Фото: instagram.com/thejerryheil

Фрагмент довольно легкой на первый взгляд композиции появился на личной странице певицы в Instagram: "Пока нет полного лирик-видео к песне (и самой песни), буду поститься кусочки!" - посмеялась Шемаева.

В комментарии к музыкальному ролику певица постаралась опровергнуть распространенное мнение, что веганы якобы ведут себя слишком агрессивно по отношению к людям, которые предпочитают употреблять мясо: "Не знаю, таких не видела", - заверила Jerry Heil.

Оценить песню по фрагменту в несколько секунд довольно трудно, тем не менее в комментариях под постом певице уже пророчат уверенную победу в Нацотборе. Так ли это, покажет время.

  • Не разобрались, кто такие [O], FO SHO, GO-A и что они поют. Здесь мы рассказываем главное о 16 участниках Национального отбора на Евровидение-2020, а также слушаем их хиты.
  • Отборочный этап в Украине стартует уже 8 февраля. Сам же конкурс Евровидение-2020 состоится в мае этого года в Нидерландах, в городе Роттердаме. Как стало известно ранее, Испания и Бельгия уже определились со своими представителями.

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