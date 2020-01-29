RU  UA

Лайм

Популярный DJ и звезда клуба Ministry of Sound покончила с собой - что известно

Незадолго до смерти девушка призналась родным, что борется с мыслями о суициде

среда, 29 января 2020, 14:38
читати статтю українською

Британский диджей Люси Стоун, резидент именитого лондонского клуба Ministry of Sound, покончила с собой на 39 году жизни.

Как пишет местный таблоид Mirror, инцидент произошел вскоре после того, как Стоун порвала с парнем и вернулась из ОАЭ. Девушка решила прыгнуть с 14 этажа жилого дома в Хэмпстеде (северо-запад Лондона), в результате чего получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: instagram.com/djlucystone

Несколькими часами ранее диджей якобы переписывалась с близкими и признавалась, что борется с мыслями о суициде. По одной из версий, они были вызваны раставанием с парнем по имени Андре, с которым Стоун находилась в отношениях около пяти лет.

Источник также утверждает, что после разрыва с парнем Стоун взяла у местного работодателя недельный отпуск, сообщив, что заболевает.

Фото: instagram.com/djlucystone

По словам подруги, которая виделась со Стоун в Дубае незадолго до трагедии, девушка выглядела измотанной, но ничто в ее поведении не указывало на приближающееся несчастье. При жизни Стоун была не только талантливым диджеем с головокружительной карьерой, но и незаменимым другом, добавила ее приятельница Кэти.

  • Ранее актеры, музыканты, модели и другие знаменитости массово почтили память баскетболиста Коби Брайанта в Instagram. Звезда NBA погиб 26 января в результате крушения частного вертолета. Своими воспоминаниями о спортсмене и совместными фото в сети поделились актеры Сильвестр Сталлоне, Дуэйн "Скала" Джонсон, Питер Динклэйдж, модели Ким Кардашьян, Белла Хадид и другие.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймСобытия
Теги:

Поделиться
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

На Евровидении-2020 распределили страны по полуфиналам - в каком из них выступит Украина

Песенный конкурс Евровидение 2020 в Роттердаме стартует уже 12 мая

Украинские знаменитости сняли клип к песне Андрея Антоненко - подозреваемого в убийстве Павла Шеремета

Новой видеоработой ее авторы и участники сделали важное заявление

Топ-лауреатом "Грэмми" стала Билли Айлиш, но победил все равно костюм Билли Портера - о нем говорят все

Казалось, Портеру уже не превзойти свой легендарный смокинг-платье

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: