Популярный DJ и звезда клуба Ministry of Sound покончила с собой - что известно

Британский диджей Люси Стоун, резидент именитого лондонского клуба Ministry of Sound, покончила с собой на 39 году жизни.

Как пишет местный таблоид Mirror, инцидент произошел вскоре после того, как Стоун порвала с парнем и вернулась из ОАЭ. Девушка решила прыгнуть с 14 этажа жилого дома в Хэмпстеде (северо-запад Лондона), в результате чего получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: instagram.com/djlucystone

Несколькими часами ранее диджей якобы переписывалась с близкими и признавалась, что борется с мыслями о суициде. По одной из версий, они были вызваны раставанием с парнем по имени Андре, с которым Стоун находилась в отношениях около пяти лет.

Источник также утверждает, что после разрыва с парнем Стоун взяла у местного работодателя недельный отпуск, сообщив, что заболевает.

Фото: instagram.com/djlucystone

По словам подруги, которая виделась со Стоун в Дубае незадолго до трагедии, девушка выглядела измотанной, но ничто в ее поведении не указывало на приближающееся несчастье. При жизни Стоун была не только талантливым диджеем с головокружительной карьерой, но и незаменимым другом, добавила ее приятельница Кэти.

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