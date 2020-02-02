Круче Мика Джаггера: на Голос країни-10 пришел 90-летний Григорий Чапкис (видео)

На сцене юбилейного 10 сезона "Голосу країни" появился знаменитый член жюри шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис. 90-летний артист пришел поддержать свою подругу, Наталью Потапенко. И хотя 57-летней женщине, исполнившей песню Рэя Чарльза "Hit the Road Jack", не удалось развернуть к себе ни одного судейского кресла, появление Чапкиса заставило Настю Каменских, Потапа, Тину Кароль и MONATIK’а встать.

"Песня, танец - это жизнь. А жить надо красиво, и возраст - совершенно не при чем, - сказал со сцены Чапкис. - Я знаю людей, которые в 30-летнем возрасте лежат на диване. Каждый день прожитый завтра будет историей. Не хотите петь? Не хотите танцевать? Бегайте, прыгайте, ползите, но живите полноценной жизнью!"

Вдохновляющие слова хореографа аудитория встретила громкой овацией, а Потап и MONATIK назвали его своим примером.

"Глядя на вас, хочется жить, танцевать. Ползти, но жить! Запомните эти слова, - воскликнул Потап. - Какой дядька классный! Девяносто лет, вот это пример".

"Григорий Чапкис, на самом деле, очень крутой пример. Он для меня круче Мика Джаггера", - признался MONATIK.

Неожиданностью второго выпуска шоу "Голос країни-10" стало появление бэк-вокалитки MONATIK’а. Девушка ворвалась на сцену с зажигательной песней Bang Bang. Ей удалось зажечь своим драйвом не только зал, но и звездных тренеров.

В первом выпуске шоу Дан Балан приревновал Тину Кароль к секс-символу шоу "Танці з зірками" Даниэлю Салему. Похоже, теперь за внимание певицы на проекте будут бороться два мачо.

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