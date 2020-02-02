RU  UA

Лайм

Круче Мика Джаггера: на Голос країни-10 пришел 90-летний Григорий Чапкис (видео)

Появление легенды танца заставило зал аплодировать стоя

воскресенье, 2 февраля 2020, 23:45
читати статтю українською

На сцене юбилейного 10 сезона "Голосу країни" появился знаменитый член жюри шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис. 90-летний артист пришел поддержать свою подругу, Наталью Потапенко. И хотя 57-летней женщине, исполнившей песню Рэя Чарльза "Hit the Road Jack", не удалось развернуть к себе ни одного судейского кресла, появление Чапкиса заставило Настю Каменских, Потапа, Тину Кароль и MONATIK’а встать.

"Песня, танец - это жизнь. А жить надо красиво, и возраст - совершенно не при чем, - сказал со сцены Чапкис. - Я знаю людей, которые в 30-летнем возрасте лежат на диване. Каждый день прожитый завтра будет историей. Не хотите петь? Не хотите танцевать? Бегайте, прыгайте, ползите, но живите полноценной жизнью!"

Вдохновляющие слова хореографа аудитория встретила громкой овацией, а Потап и MONATIK назвали его своим примером.

"Глядя на вас, хочется жить, танцевать. Ползти, но жить! Запомните эти слова, - воскликнул Потап. - Какой дядька классный! Девяносто лет, вот это пример".

"Григорий Чапкис, на самом деле, очень крутой пример. Он для меня круче Мика Джаггера", - признался MONATIK.

  • Неожиданностью второго выпуска шоу "Голос країни-10" стало появление бэк-вокалитки MONATIK’а. Девушка ворвалась на сцену с зажигательной песней Bang Bang. Ей удалось зажечь своим драйвом не только зал, но и звездных тренеров.
  • В первом выпуске шоу Дан Балан приревновал Тину Кароль к секс-символу шоу "Танці з зірками" Даниэлю Салему. Похоже, теперь за внимание певицы на проекте будут бороться два мачо.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Жена некогда популярного украинского рэпера расплакалась на шоу Голос країни-10 (видео)

Жена рэпера Вова зі Львова Ульяна Малиняк выступила в 3 выпуске Голоса країни 10 от 02.02.2020 - видео

Jerry Heil представила песню для Нацотбора на Евровидение-2020: видео

Певица и блогер Джерри Хейл выпустила песню, с которой выступит в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020.

Катя Чили показала начало песни для Евровидения и все немного в шоке - таким криком обычно зовут на помощь

Других деталей о своей конкурсной песне Катя Чили раскрывать не стала

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: