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Вокруг яркой участницы шоу Голос країни-10 назревает скандал из-за Крыма

Вокалистка попала в базу центра "Миротворец"

среда, 22 января 2020, 17:07
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На шоу "Голос країни-10" разгорается первый скандал. Оказалось, что участница проекта, экс-солистка российской группы "Ленинград" Василиса Старшова, посещала оккупированный РФ Крым, нарушив тем самым украинское законодательство.

Имя вокалистки появилось в базе добровольческого центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности государства.

"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в августе 2016 года Старшова вместе с "Ленинградом" выступала в оккупированной Балаклаве на фестивале "Золотая балка".

Василиса Старшова пришла на "Голос країни-10" с песней Complicated исполнительницы Аврил Лавин. Девушке удалось развернуть все тренерские кресла, а в качестве своего наставника на проекте вокалистка выбрала Дана Балана.

На сцене певица вела себя слишком раскованно, что не понравилось Тине Кароль. Судья посоветовала Василисе уделить внимание музыке, мелодичности, вокалу и убрать "понты".

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