RU  UA

Лайм

В Лондоне назвали лауреатов премии BAFTA-2020: кто победил в главных номинациях

Триумфатором вечера стала военная драма Сэма Мендеса "1917"

воскресенье, 2 февраля 2020, 23:54
читати статтю українською

В ночь на 2 февраля британские академики раздали награды лауреатам кинопремии BAFTA-2020. Триумфатором вечера стала военная драма Сэма Мендеса "1917" - фильм собрал 7 статуэток.

Премию BAFTA негласно называют "британским "Оскаром", номинанты американских академиков часто собирают золотые статуэтки в тех же номинациях и в Лос-Анджелесе. В ночь на 10 февраля эту примету проверят на себе Хоакин Феникс, Брэд Питт, Лора Дерн, Тайка Вайтити и другие. А пока theLime публикует список победителей BAFTA-2020 в главных ее категориях:

Кадр из фильма "1917" Сэма Мендеса

  • Лучший фильм - "1917"
  • Лучший режиссер - Сэм Мендес ("1917")
  • Лучший актер - Хоакин Феникс ("Джокер")
  • Лучшая актриса - Рене Зеллвегер ("Джуди")
  • Лучший актер второго плана - Брэд Питт ("Однажды в… Голливуде")
  • Лучший актриса второго плана - Лора Дерн ("Брачная история")
  • Лучший адаптированный сценарий - "Кролик Джоджо"
  • Лучший оригинальный сценарий - "Паразиты"
  • Лучший оператор - Роджер Дикинс ("1917")
  • Лучший анимационный фильм - "Клаус"
  • Лучший саундтрек - "Джокер"
  • Лучший фильм на иностранном языке - "Паразиты"

Ранее американские кинокритики назвали лучшие фильмы года. Смотрите полный список победителей премии Critics' Choice Awards.

Смотрите также на theLime полный список лауреатов кинопремии "Золотой глобус-2020". Церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 6 января.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймКино
Теги: BAFTA

Поделиться
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Украинский режиссер получила награду престижного кинофестиваля Sundance в США

В США режиссер Ирина Цилык презентовала свой дебютный фильм Земля блакитна, ніби апельсин

В сети появился первый трейлер фильма "Форсаж-9" с Вином Дизелем: видео

Кинокомпания Universal Pictures показала трейлер фильма "Форсаж 9", премьера которого запланирована на май 2020 года.

В Голливуде ввели новые правила для съемок постельных сцен: что изменится

Для борьбы с сексуальными домогательствами в Голливуде ввели новые правила съемок постельных сцен. Что делает координатор интимных сцен

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: