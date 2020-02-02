В Лондоне назвали лауреатов премии BAFTA-2020: кто победил в главных номинациях

В ночь на 2 февраля британские академики раздали награды лауреатам кинопремии BAFTA-2020. Триумфатором вечера стала военная драма Сэма Мендеса "1917" - фильм собрал 7 статуэток.

Премию BAFTA негласно называют "британским "Оскаром", номинанты американских академиков часто собирают золотые статуэтки в тех же номинациях и в Лос-Анджелесе. В ночь на 10 февраля эту примету проверят на себе Хоакин Феникс, Брэд Питт, Лора Дерн, Тайка Вайтити и другие. А пока theLime публикует список победителей BAFTA-2020 в главных ее категориях:

Кадр из фильма "1917" Сэма Мендеса

Лучший фильм - "1917"

Лучший режиссер - Сэм Мендес ("1917")

Лучший актер - Хоакин Феникс ("Джокер")

Лучшая актриса - Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучший актер второго плана - Брэд Питт ("Однажды в… Голливуде")

Лучший актриса второго плана - Лора Дерн ("Брачная история")

Лучший адаптированный сценарий - "Кролик Джоджо"

Лучший оригинальный сценарий - "Паразиты"

Лучший оператор - Роджер Дикинс ("1917")

Лучший анимационный фильм - "Клаус"

Лучший саундтрек - "Джокер"

Лучший фильм на иностранном языке - "Паразиты"

Ранее американские кинокритики назвали лучшие фильмы года. Смотрите полный список победителей премии Critics' Choice Awards.

Смотрите также на theLime полный список лауреатов кинопремии "Золотой глобус-2020". Церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 6 января.

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