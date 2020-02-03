Жена некогда популярного украинского рэпера расплакалась на шоу Голос країни-10 (видео)

Третий день слепых прослушиваний на "Голос країни-10" не обошелся без сюрпризов. На сцену шоу вышла 28-летняя Ульяна Малиняк - жена рэпера Владимира Парфенюка, известного как VovaZIL'Vova. Девушка рассказала, что сегодня живет с мужем в Лос-Анджелесе, но очень скучает по дому.

"Там у людей нет времени на душевное общение, к которому мы привыкли дома, - сказала Ульяна со слезами на глазах. - Ты вроде получил все, что хотел, но когда у тебя нет, с кем это разделить, ты так далеко. Я очень много вещей переоценила за то время. С помощью "Голоса" я хотела бы для себя решить, я возвращаюсь в Украину, или живу в Америку и приезжаю сюда в гости".

Малыняк исполнила песню Русланы "Світанок", но никто из судей к ней не повернулся. После выступления, однако, Потап и Настя, MONATIK, Тина Кароль и Дан Балан попытались подбодрить участницу шоу.

"Не грусти, не расстраивайся. Не прошла, зато спела. Молодец. Такая искрення", - сказал Потап.

"Возвращайтесь, украинский шоу-бизнес вас ждет", - заверила Кароль.

Муж участницы за кулисами не скрывал своего разочарования.

"Наш план - реализовывать свои таланты, развиваться и радоваться", - сказал он без тени улыбки.

Также на 3 выпуске шоу Голос країни-10 появился судья Танців з зірками Григорий Чапкис. 90-летний хореограф вдохновил судей мудрыми словами о возрасте.

В первом выпуске шоу Дан Балан приревновал Тину Кароль к секс-символу шоу "Танці з зірками" Даниэлю Салему. Похоже, теперь за внимание певицы на проекте будут бороться два мачо.

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