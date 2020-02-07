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Последняя незамужняя внучка Елизаветы II выходит замуж - в Букингемском дворце назвали дату

Свадьба состоится уже очень скоро

пятница, 7 февраля 2020, 17:50
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Принцесса Беатрис и итальянский миллионер Эдоардо Мапелли Моцци определились с датой торжества. Свадьба последней незамужней внучки королевы Елизаветы II состоится 29 мая 2020 года.

Об этом сказано на официальной странице Букингемского дворца в Instagram. Церемония будет проведена в Королевской часовне во дворце Святого Джеймса. После этого в садах Букингемского дворца состоится частный прием, устроенный лично королевой Елизаветой II.

Напомним, что о помолвке принцессы Беатрис и ее возлюбленного стало известно в сентябре прошлого года. В Instagram-аккаунте Букингемского дворца появились их совместные снимки с трогательным заявлением от пары.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства. Их отношения завязались как раз после свадьбы принцессы Евгении. Правда, в тот момент молодой бизнесмен был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад даже родила ему сына.

Всплывшие подробности из личной жизни Моцци грозили королевской семье скандалом, однако принцесса Беатрис не является наследницей престола, а потому не нуждается в личном одобрении королевы, которая не поощряет подобные союзы.

  • После отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий принцессы Беатрис и Евгения могут взять на себя некоторые из их обязанностей. Об этом рассказал королевский биограф и консультант сериала "Корона" Роберт Лейси.
  • Ранее принц Гарри объяснил решение отказаться от королевского титула. Он сожалеет о том, что жизнь не сложилась так, как они с Меган ожидали, но рассчитывает на мирное будущее.

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