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Замена готова: кто может взять на себя королевские обязанности принца Гарри и Меган Маркл

Среди членов королевской семьи есть менее публичные особы, которые в скором времени могут выйти из тени

вторник, 28 января 2020, 13:01
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После отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий принцессы Беатрис и Евгения могут взять на себя некоторые из их обязанностей. Об этом рассказал королевский биограф и консультант сериала "Корона" Роберт Лейси в интервью журналу Hello!

Принцесса Беатрис и принцесса Евгения - дочери принца Эндрю, среднего сына королевы Елизаветы II

По словам Лейси, дочери оскандалившегося принца Эндрю и Сары Фергюсон могли бы стать более видными членами королевской семьи, заменив кузена Гарри.

"Совершенно очевидно, что Беатрис и Евгению теперь выдвинут - если они захотят быть выдвинутыми, - сказал он. - Если двое выходят, двое должны войти. Этими двумя должны быть Беатрис и Евгения. Я уверен, что они сделают шаг вперед и будут очень рады. Это то, что нужно семье. Ирония в том, что Гарри назвал своих кузин образцами того, кем он хочет быть".

Сегодня обе принцессы имеют постоянную работу на полный рабочий день. 31-летняя Беатрис является вице-президентом в IT-компании, а ее 29-летняя сестра Евгения - директором художественной галереи.

Королевский эксперт Фил Дампир не разделяет мнения Роберта Лейси.

"После того как Гарри и Меган сошли со сцены, а Эндрю отошел на задний план из-за скандала с Эпштейном, королевская семья становится крайне неукомплектованной, - заявил Дампир изданию Daily Mail. - Принц Филипп ушел в отставку в 98 лет, королеве почти 94 года, а Чарльзу и Камилле - 70 лет. Младший сын королевы принц Эдвард в последние годы держится в тени, но его жена Софи стала звездой сама по себе. Она очень близка к Ее Величеству и является ее фавориткой. Недавно она была в нескольких заграничных поездках и фантастически хорошо справилась. Теперь, когда ее дети немного старше, я думаю, что она могла бы сыграть большую роль. Я думаю, Софи с радостью возьмет на себя больше обязанностей, если ее попросят".

Младший сын королевы принц Эдвард с женой Софи

  • Имя Меган Маркл превратили в глагол. Если вас не ценят на работе или в отношениях, можете просто меганмарклить.
  • Похоже, отношения Меган Маркл с отцом вконец испортились. Он обвинил ее в разрушении королевской семьи и предположил, что она отказалась от полномочий из жадности.

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