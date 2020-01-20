Другого выбора не было: принц Гарри объяснил решение отказаться от королевского титула

После отказа от королевских полномочий и титулов принц Гарри наконец публично объяснил, почему вместе с женой Меган Маркл они решили начать новую жизнь и стать независимыми от королевской семьи. По словам Гарри, другого выбора у них с Меган не было.

"Я хочу, чтобы вы услышали правду от меня. Не от принца и герцога, а от Гарри, - сказал он, выступая на мероприятии своей благотворительной организации Sentebale. - Великобритания - мой дом, место, которое я люблю. Это никогда не изменится. Я взрослел, чувствуя вашу поддержку. Я видел, как вы приветствовали Меган с распростертыми объятиями. Вы видели, как я нашел любовь и счастье, надеюсь, на всю жизнь. "Наконец-то второго сына Дианы окольцевали! Ура!" Поверьте, женщина, с которой я связал свою жизнь, разделяет те же ценности, что и я. Мы делали все возможное, чтобы с гордостью выполнять свой долг перед этой страной. Когда мы с Меган поженились, мы были в восторге. Мы были полны надежд, мы готовы были служить".

Гарри признался, что решение отказаться от королевской жизни далось ему нелегко, и он глубоко опечален, что все пришло к "Мегзиту".

"После многих лет испытаний и долгих месяцев обсуждений я знаю, что не всегда был прав, но у меня не было другого выбора, - сказал принц. - Я хотел бы продолжить служить королеве, Содружеству наций и своим военным ассоциациям, не получая при этом бюджетных средств. К сожалению, это оказалось невозможно".

Гарри отметил, что отступая от королевской семьи, он надеется жить более мирной жизнью.

"Когда 23 года назад я потерял маму, вы взяли меня под свое крыло. Вы присматривали за мной так долго, но медиа - это мощное оружие, - сказал он. - Я навсегда сохраню огромное уважение к моей бабушке, моему командиру и шефу. И ужасно благодарен ей и другим членам моей семьи за поддержку, которую мы с Меган получили за последние месяцы".

Видео своего обращения принц Гарри опубликовал в официальном Instagram-аккаунте. В комментариях публика разделилась на два лагеря. Часть людей выступили с поддержкой молодой семьи, остальные винили Меган Маркл за то, что она сбила мужа с верного пути.

"Очень жаль, что все не сложилось так, как вы с Меган ожидали. Сердца людей всегда будут с вами - так же, как и с вашей замечательной мамой. Когда вы приняли Меган, мы тоже сделали это. Желаем вам заслуженного счастья", - пишут поклонники пары.

"Для этого [заявления] уже слишком поздно. Вы обидели королеву и сделали посмешищем королевскую семью, - комментируют злопыхатели. - Меган написала эту речь, полностью его разрушив. Вы оставили британцев, и мы разочарованы".

Ранее стало известно, что после отказа от полномочий и титулов герцога и герцогини Сассекских принц Гарри и Меган Маркл обязуются вернуть 2,4 млн фунтов стерлингов, которые взяли из казны на ремонт их дома - Фрогмор-коттеджа.

Канадцы согласились принять принца Гарри и Меган Маркл, но с одним условием. Паре придется платить за все самим, не рассчитывая на помощь налогоплательщиков.

Тем временем принц Гарри и принц Уильям ответили на слухи о причине раскола в королевской семье. СМИ писали, что Уильям издевался над младшим братом и его женой Меган Маркл.

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