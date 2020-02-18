Азаров похвалился цитатой Данилко об Украине, вот только фейк пришлось удалить

Горе-политик времен президентства Виктора Януковича Николай Азаров поделился в Фейсбук цитатой, якобы принадлежащей певцу и шоумену Андрею Данилко (Верке Сердючке). В ней говорится о "пропаганде разврата" в Украине, "даградации и разложении", из-за которых мир отворачивается от страны.

Читатели экс-премьера-беглеца даже успели полайкать очередной пестрый пост, но вскоре Азарову пришлось его удалить, ведь цитата оказалась фейком. Об этом команда артиста также сообщила на его официальной странице в Инстаграм.

"Внимание! Фейк!" - написали на странице Верки Сердючки, приложив к посту скрин со страницы Николая Азарова. Вскоре после этого пост с цитатой исчез. Признавать свою ошибку и оправдывать артиста Азаров, конечно же, не стал.

"А у кого-то были сомнения?", "Клоун в своем репертуаре", "Никто бы и так не поверил, Андрею переживать нечего", "Азиров как всегда..." - дискутируют в комментариях под постом Данилко.

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