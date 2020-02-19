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Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл использовать титул - а ведь у пары были большие планы

Похоже, паре придется кардинально изменить свои планы

среда, 19 февраля 2020, 15:08
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История с попыткой принца Гарри и Меган Маркл отделиться от Букингемского дворца получила громкое продолжение. Королева Елизавета II запретила паре использовать в каких-либо целях королевский титул и символику (в частности, ту самую приставку Royal).

Если на первый взгляд кажется, что существенно ничего в жизни принца не изменится, то на деле же решение королевы серьезно ударит по финансам и планам на независимость супругов. Ведь донедавна принц Гарри и Меган Маркл собирались зарегистрировать бренд Sussex Royal, который должен был собрать в себе целый ряд различных видов деятельности, включая даже такие мелочи, как аксессуары вроде канцелярских товаров и фирменной одежды, пишет Daily Mail.

Фото: Getty Images

Согласно источнику, ранее супруги уже успели потратить десятки тысяч фунтов стерлингов на развитие официального сайта, а также продвижение своего Инстаграм-аккаунта с 11 млн подписчиков, который также называется Sussex Royal.

Помимо этого пара также плотно занималась созданием новой благотворительной организации - так называемого Фонда герцога и герцогини Сассекских с тем же именем. Но, похоже, теперь им придется еще усерднее взяться за ребрендинг и поразмыслить над другой стратегий развития.

В целом же пока новая жизнь принца Гарри и Меган Маркл не сильно отличается от их королевского прошлого. Правда, королевская пресс-служба не занимается больше публикацией их заявлений и не освещает их публичную и личную жизнь.

Фото: Getty Images

Ранее также сообщалось, что после отказа от полномочий и титулов принца Гарри и Меган Маркл обязали вернуть сумму в 2,4 млн фунтов стерлингов, которые были взяты из казны на ремонт их особняка - Фрогмор-коттеджа.

  • В начале января внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о решении сложить с себя королевские полномочия, что фактически означает отказ от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и их привилегий.
  • Пара выразила желание стать независимой. В том числе и финансово. Уже в начале февраля СМИ сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл нашли работу. Но нет, шутки о работе в Макдональдз в сторону! Говорят, супруги налаживают связи с крупнейшими инвестиционными банками в мире.

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