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"Мисс Винница" угодила в ДТП и получила серьезные травмы: что известно

Модель находится в отделении интенсивной терапии

среда, 26 февраля 2020, 14:54
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В минувшие выходные ночью в Виннице произошло жуткое ДТП - легковой автомобиль разбился о дерево, пострадавших с травмами доставили в реанимацию. Позже стало известно, что пассажиркой белой Хонды была модель и дочь мэра Калиновки, "Мисс Винница-2017" Алина Шамалюк.

Фото: pravda.vn.ua

Как сообщает местный "33 Канал", за рулем автомобиля находился бывший супруг Шамалюк - сын местного бизнесмена Александр Бойдаченко.

В результате аварии пассажиры оказались зажатыми в салоне авто и находились в нем до прибытия спасателей. Шамалюк и Бойдаченко, как пишет источник, были госпитализированы в реанимацию. Позже стало известно, что водитель отделался переломом бедра, а вот модель находится в отделении интенсивной терапии - у нее подозревают перелом черепа.

Фото: 33kanal.com

Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу, после чего автомобиль столкнулся с деревом. Детальнее причины сейчас изучаются. Что же касается состояния водителя, результаты анализа крови еще тоже неизвестны.

  • Украинский певец, победитель шоу "Голос країни" Иван Ганзера и его жена Ольга попали в ДТП. Авария произошла по дороге на концерт в Полтаве. Супруги вызвали полицию, но на место аварии так никто и не приехал.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: ДТП

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