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Охрана, отмена! Новость об украинце, который представит Россию на Евровидении, оказалась фейком

Певец назвал единственный надежный источник информации

четверг, 27 февраля 2020, 12:02
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Певец из Запорожья Александр Панайотов, которого ранее СМИ России назвали своим представителем на Евровидении-2020, пока не был официально избран участником конкурса. Свежие новости об окончательном решении "Первого канала" оказались фейком местных журналистов.

Об этом на личной странице в Инстаграм написал сам Панайотов. В дальнейшем певец призвал следить лишь за официальными новостями "Первого канала".

"Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации", - объяснил ситуацию Панайотов.

По словам музыканта, сам он не владеет никакой информацией по этому поводу.

  • Напомним, Украину в Нидерландах представит группа Go-A, которая одержала победу в финале Национального отбора на Евровидение-2020 с песней "Соловей".
  • Группа Go-A провела свою первую пресс-конференцию после победы в финале Нацотбора на Евровидение-2020. Музыканты ответили на расспросы журналистов, а также подписали контракт с общественным вещателем - НОТУ.

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