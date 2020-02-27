Россию на Евровидении таки представит украинец - об этом говорили три года

Россия определилась со своим представителем на Евровидении-2020. На песенный конкурс в Роттердам (Нидерланды) отправится певец из Украины, звезда вокального проекта "Голос" Александр Панайотов.

Об этом пишет "СтарХит". Примечательно, что имя поп-исполнителя не раз фигурировало в числе возможных кандидатов на право представлять РФ на песенном конкурсе.

Фото: instagram.com/panaiotov

Панайотов мечтал о Евровидении с 2005 года, но постоянно что-то не складывалось. То его по баллам обошел Дима Билан (2008 год), то Россия выбрала своим представителем певицу Юлию Самойлову (2017 год). Александра также называли претендентом и в 2019-м, но тогда на конкурс поехал Сергей Лазарев.

Александр Панайотов родился в Запорожье, но свою музыкальную карьеру решил строить в России. Артист впервые заявил о себе в РФ в 2002 году, попробовав свои силы на телевизионном проекте "Стань звездой". В 2003-м участвовал в телевизионном конкурсе "Народный артист". Настоящая удача певцу улыбнулась лишь в 2016-м, когда тот принял участие в 5 сезоне шоу "Голос" и стал подопечным Григория Лепса.

Фото: instagram.com/panaiotov

Напомним, Украину в Нидерландах представит группа Go-A, которая одержала победу в финале Национального отбора на Евровидение-2020 с песней "Соловей".

Группа Go-A провела свою первую пресс-конференцию после победы в финале Нацотбора на Евровидение-2020. Музыканты ответили на расспросы журналистов, а также подписали контракт с общественным вещателем - НОТУ.

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