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YUKO провожают зиму новой импровизированной балладой (аудио)

При этом в песню музыканты вложили смысл посерьезнее

четверг, 27 февраля 2020, 15:38
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Группа YUKO представила в сети новый трек "Зима", которым провожают зиму и встречают новый теплый сезон. Аудио появилось на канале группы в YouTube 27 февраля.

Как рассказала вокалистка Юлия Юрина, в посыл баллады вложено значительно больше, чем просто желание провести зиму и дождаться весны: "Эта песня олицетворяет усталость от нынешних событий. Усталость от паники, незнания, от необдуманных действий и решений. Усталость от новых боевых действий в мире. От того, что умирают молодые люди, так и не успев пожить и ощутить радость, спокойствие и счастье".

В свою очередь, музыкант Стал Королев рассказал о спонтанной импровизации, которая позже стала песней "Зима".

"Однажды перед эфиром на одном телеканале нас с Юлей оставили в студии с пианино без присмотра, - вспомнил он. - Поскольку я не могу в таком случае за него не сесть и не начать исполнять что-то спонтанное, а Юля всегда подключается к этому процессу, обычно получается что-то более менее содержательное. Таким образом мы наимпровизировали "Зиму".

Вместе с релизом нового трека YUKO также объявили весенний мини-тур по городам Украины. С 13 по 23 мая группа проедет с концертами Харьков, Днепр, Одессу, Львов, Ивано-Франковск и Тернополь.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: YUKO

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