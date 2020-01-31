Ведущий шоу Холостяк-10 оценил главного героя нового сезона

Ведущий романтического реалити "Холостяк" канала СТБ Григорий Решетник поделился своими впечатлениями от нового героя - профессионального пилота и владельца летной школы в Майами.

По словам телеведущего, у Макса пылкий характер, но в то же время он очень рассудительный и глубокий. Григорий уверен, что участницы проекта буду очарованы новым холостяком.

Григорий Решетник

"С Максом мы сразу подружились, потому что очень близки по духу. У него пылкий характер и в общении сразу ощущается темперамент, его огонь, прежде всего, по отношению к девушкам. На каком-то этапе, я уверен, участницы поголовно будут очарованы энергетикой нашего неземного Холостяка, – поделился Григорий Решетник. – Он классный, он настоящий, и в то же время очень рассудительный и глубокий".

Макс - новый герой "Холостяка"

Премьера 10 сезона шоу "Холостяк" состоится на телеканале СТБ уже 6 марта. Организаторы обещают в новом сезоне много романтики, любви и ярких свиданий.

Герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной и победительнице проекта Даше Квитковой. В столь романтической обстановке девушка просто не могла отказать парню.

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