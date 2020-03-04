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За пилота на шоу Холостяк-10 поборются звезды проектов "Экси" и "Х-фактор" - фото первых участниц

Имена девушек оказались сюрпризом для любителей ТВ-шоу

среда, 4 марта 2020, 12:45
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Уже 6 марта в Украине стартует популярное реалити-шоу Холостяк-10, героем которого станет пилот Макс Михайлюк. В преддверии юбилейного сезона канал СТБ раскрыл не только главного участника, но и имена первых девушек, которые поборются за его внимание.

Девушки из нового сезона стали сюрпризом для любителей телевизионных шоу, так как их имена им хорошо известны с не менее популярных проектов - это звезда реалити "Экси" Лея Верич и участница вокального шоу "Х-фактор" Алина Ляшук.

Как рассказала Лея Верич, после участия в шоу "Экси" ей здорово досталось от хейтеров в соцсетях, и все из-за ее внешности. Девушка не скрывает, что в свое время обращалась за услугами к хирургам, и что на это вынудила не погоня за славой, а комплексы и неуверенность в себе.

Лея ВеричФото: instagram.com/leyavierich_27

Лея ВеричФото: instagram.com/leyavierich_27

Сперва девушка изменила ненавистную ей форму носа, позже - увеличила грудь: "Это как тату: сделал одну, а далее хочется ее", - призналась она. При этом, собираясь на шоу Холостяк-10, Лея надеется, что главный герой рассмотрит в ней не только яркую внешность.

Что же касается Алины Ляшук, ее зрители запомнили как одну из самых ярких участниц проекта "Х-фактор". Выступления девушки вошли в тройку самых просматриваемых за все 10 сезонов шоу. В частности, ее исполнение песни Boyfriend Джастина Бибера, которое собрало на YouTube уже более 15 млн просмотров.

Алина Ляшук

Как рассказала Ляшук, она следит за жизнью героев прошлого сезона "Холостяка" - Никиты Добрынина и Даши Квитковой, которые сегодня активно готовятся к свадьбе. Такого рода отношения кажутся вокалистке очень светлыми: "Я иду на проект, чтобы ощутить все эти чувства. Хочу и верю, что это будет взаимно", - отметила Алина.

  • Ранее ведущий "Холостяка" Григорий Решетник поделился своими впечатлениями от нового героя - профессионального пилота и владельца летной школы в Майами.
  • Смотрите также на theLime, как герой "Холостяка" Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной и победительнице проекта Даше Квитковой. В столь романтической обстановке девушка просто не могла отказать парню.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: Холостяк-10

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