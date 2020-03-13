Организаторы Евровидения ответили на разговоры о переносе конкурса из-за коронавируса

Последние несколько дней в сети не столько говорят о самом Евровидении-2020, сколько о его возможном переносе из-за эпидемии коронавируса. СМИ и участники дискуссий ссылаются на различные источники, включая прессу Нидерландов, местных блогеров и фан-паблики песенного конкурса. theLime обратился за официальным комментарием непосредственно к представителям EBU (Европейского вещательного союза). Там заверили, что держат руку на пульсе, однако говорить о каком-либо решении еще слишком рано.
"Конечно, EBU внимательно следит за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, - ответили организаторы. - Мы продолжаем следить за событиями по всей Европе и тщательно изучаем различные возможные сценарии Евровидения-2020 вместе с ведущими вещателями. В тесном сотрудничестве со всеми соответствующими сторонами мы также прислушиваемся к рекомендациям правительства Нидерландов и органов здравоохранения".
При этом там указали и на тот факт, что ситуация с распространением вируса в Нидерландах и странах-участницах конкурса меняется ежедневно. Соответственно, принимать какие-либо решения за два месяца до старта прямых эфиров рано.
"Еще слишком рано принимать какие-либо окончательные решения. Учитывая это, наша команда продолжает работать над подготовкой к Евровидению в Роттердаме", - заключили в EBU.
Напомним, проведение конкурса Евровидение-2020 запланировано на 12-16 мая в Роттердаме (Нидерланды). В этом году в нем примет участие 41 страна.
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