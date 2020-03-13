Организаторы Евровидения ответили на разговоры о переносе конкурса из-за коронавируса

Последние несколько дней в сети не столько говорят о самом Евровидении-2020, сколько о его возможном переносе из-за эпидемии коронавируса. СМИ и участники дискуссий ссылаются на различные источники, включая прессу Нидерландов, местных блогеров и фан-паблики песенного конкурса. theLime обратился за официальным комментарием непосредственно к представителям EBU (Европейского вещательного союза). Там заверили, что держат руку на пульсе, однако говорить о каком-либо решении еще слишком рано.

Фото: eurovision.tv

"Конечно, EBU внимательно следит за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, - ответили организаторы. - Мы продолжаем следить за событиями по всей Европе и тщательно изучаем различные возможные сценарии Евровидения-2020 вместе с ведущими вещателями. В тесном сотрудничестве со всеми соответствующими сторонами мы также прислушиваемся к рекомендациям правительства Нидерландов и органов здравоохранения".

При этом там указали и на тот факт, что ситуация с распространением вируса в Нидерландах и странах-участницах конкурса меняется ежедневно. Соответственно, принимать какие-либо решения за два месяца до старта прямых эфиров рано.

"Еще слишком рано принимать какие-либо окончательные решения. Учитывая это, наша команда продолжает работать над подготовкой к Евровидению в Роттердаме", - заключили в EBU.

Напомним, проведение конкурса Евровидение-2020 запланировано на 12-16 мая в Роттердаме (Нидерланды). В этом году в нем примет участие 41 страна.

Ранее российская группа Little Big представила свой конкурсный трек Uno. Что правда, пользователей сети впечатлила не столько песня, сколько танцор из ее клипа. Теперь он звезда соцсетей, и без него на конкурс музыкантам советуют даже не ехать.

А вот украинская группа Go-A вскоре после победы в финале Нацотбора на Евровидение обновила свою конкурсную песню, но в сети потребовали вернуть оригинал. Слушаем, что изменилось в песне "Соловей".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.