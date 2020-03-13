Little Big показали трек для Евровидения: теперь танцор из их клипа - новый герой соцсетей

Российская группа Little Big презентовала песню, с которой представит РФ на Евровидении-2020. Трек, с которым эпатажный коллектив отправится в Роттердам, называется Uno.

Вместе с песней вышел и клип, снятый в ретро-стиле. Ролик был выложен на YouTube-канале Eurovision Song Contest вечером 12 марта и на момент написания заметки собрал более миллиона просмотров. Особенно зрителей впечатлил зажигательный толстячок в голубом костюме - без него советуют группе даже не ехать на конкурс.

В клипе Little Big повторяют незатейливые движения, периодически камера переводит фокус с группы на танцора. А после того, как песня заканчивается, харизматичный толстячок остается один в пустом зале и едва не сбивает стойки микрофонов.

Группу Little Big собрали в 2013 году в Санкт-Петербурге. Сами музыканты называют себя сатирической арт-коллаборацией, которая одновременно делает акцент на музыке и перформансе. Зачастую в своих песнях и клипах Little Big с юмором обыгрывает различные стереотипы о русских, благодаря чему ролики быстро становятся вирусными и набирают десятки миллионов просмотров.

Напомним, Украину в Нидерландах представит группа Go-A, которая одержала победу в финале Национального отбора на Евровидение-2020 с песней "Соловей".

Go-A провела свою первую пресс-конференцию после победы в Нацотборе. Музыканты ответили на расспросы журналистов, а также подписали контракт с общественным вещателем.

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