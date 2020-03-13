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Подлинник Сальвадора Дали нашли в комиссионном магазине - прежний владелец отдал его бесплатно

Внимательная сотрудница вовремя поняла, что грязная старая гравюра может оказаться чем-то ценным

пятница, 13 марта 2020, 11:01
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В комиссионном магазине в Северной Каролине (США) обнаружили оригинальную ксилографию (гравюру на дереве) художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, пишет CNN.

Фото: CNN

В январе волонтер Венди Хокинс, работавшая в магазинчике Hotline Pink Thrift Shop, заметила своеобразную гравюру и решила передать ее оценщикам из местной галереи искусств. После очистки и осмотра ксилографии те подтвердили, что она является подлинником Дали.

"Я увидела ее в куче других картин, выложенных на полу, и подумала: "Она старая, должно быть, это что-то особенное", - вспоминает она. - Все сошлось, Дали - один из величайших художников 20-го века. Редко, когда такие работы просто лежат в комиссионном магазине. В большинстве случаев люди знают, что это такое".

Гравюра оказалась частью коллекции из 100 произведений Сальвадора Дали, иллюстрирующих каждый стих поэмы Данте Алигьери "Божественная комедия". При этом в магазине не знают, кто отдал им произведение. "Иногда люди просто бросают вещи и уходят, поэтому мы понятия не имеем, кто их пожертвовал", - сказал Майкл Льюис, управляющий благотворительным магазином.

Недавно гравюру выставили на аукцион и продали за $ 1200. Примечательно, что похожий инцидент произошел в 2012 году, когда кто-то анонимно пожертвовал картину Дали благотворительной организации Goodwill. Та смогла продать произведение за $ 21 тыс., которые потратила на стипендии для людей с инвалидностью.

  • Из галереи в США украли картину Сальвадора Дали за 32 секунды. На сегодняшний день ее стоимость оценивают в $20 тыс.
  • Картину стрит-арт художника Бэнкси, личность которого до сих фактически не установлена, продали на лондонском аукционе Sothebyʼs за рекордные 9,9 млн фунтов стерлингов ($12,2 млн). Ею автор высмеял британский парламент.

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