Участник шоу "Голос країни" из Китая расплакался из-за коронавируса

15 марта на шоу "Голос країни-10" прошел второй этап вокальных боев, и особенно эмоциональным оказалось выступление китайского студента Сюя Чуань Юна, который на прослушиваниях покорил тренеров чувственным исполнением песни "Не твоя війна" группы Океан Эльзы, а зрителей - знанием украинского языка.

На сцене Сюй встретился с участницей из Беларуси Александрой Гарупой, наставник Дан Балан выбрал для них песню Насти Каменских "Тримай". Перед тем как выйти на сцену, молодой человек не смог сдержать слез из-за беспокойства за свою семью, которая находится в охваченном коронавирусом COVID-19 Китае.

"Я даже не мог представить, что мое выступление наберет больше миллиона просмотров, - признался вокалист. - Это невероятно. Моя семья и друзья очень мною гордятся. Мне очень жаль, что мои родственники не могут приехать из Китая. В мире сейчас эпидемия. Я очень переживаю за своих соотечественников. Я хочу поддержать их, спеть для них".

Выбор тренера пал на талантливого китайца, а поклонники шоу поддержали его в комментариях на YouTube.

"Я заплакала, когда он сказал, что родители не смогли прилететь. Пусть все люди будут здоровыми, спел он очень хорошо", "У Сюя просто волшебный тембр, оба очень красиво спели. Желаю крепкого здоровья Сюю и его близким, да и вообще всем, надеюсь скоро этот долбаный вирус пройдет", - пишут они.

Также смотрите, как победитель проекта "Голос. Діти" Роман Сасанчин и сельский блогер Сергей Клейнис помогли Дану Балану признаться в чувствах Тине Кароль.

В прошлом выпуске Дан Балан пофлиртовал с участницей "Голоса країни-10", но за сценой был ее отец. Его реакция - это новый мем.

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