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Как на "Голосі країни" прошли последние "вокальные бои" и кто покинул проект

В 9 выпуске шоу тренеры решили, кто примет участие в прямых эфирах

понедельник, 16 марта 2020, 07:10
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15 марта на "Голосі країни-10" прошли последние "вокальные бои" - этап шоу, в котором пары участников соревновались за право остаться в командах MONATIK’а, Тины Кароль, Дана Балана и Потапа с Настей. TheLime собрал самые впечатляющие дуэты 9 выпуска, а также его итоги.

Беларуска Александра Гарупа из команды Дана Балана встретилась на сцене с китайским студентом по имени Сюй Чуань Юн, перепревшим на прослушиваниях Океан Эльзы. Юноша не смог сдержать слез, поскольку из-за эпидемии коронавируса родные не могут приехать в Украину и поддержать его. "В мире сейчас эпидемия, я очень переживаю за своих земляков. Хочу поддержать и спеть для них", - сказал он. Дуэт исполнил песню NK "Тримай", и хотя оба участника показали свои сильные стороны, выбор тренера пал на Сюя.

"Белая королева" "Голосу країни" выбрала для своих подопечных Ульяны Горбачевской и поющего юриста Романа Клюбы украинскую народную песню "Ой там на горі". Эффектная постановка впечатлила тренеров, но в своей команде Тина Кароль решила оставить голосистую Ульяну.

"Украинская Билли Айлиш" Тоня Сова и мультиинструменталист из детского дома Сергей Асафатов исполнили песню, которая никогда раньше не звучала на шоу Голос країни - "Сансара" группы Баста. Выступление участников до слез растрогало MONATIK’a, но продолжить работу он решил с Сергеем. Настя Каменских, в свою очередь, спасла Тоню с помощью "кражи".

Грузинский участник Ваха Вахтангишвили и Коробко Юлия из команды Потапа и Насти исполнили песню "Не люби мне мозги". Сильные голоса и выразительная аранжировка понравилась тренерам и зрителям. Потап вышел на сцену и спел со своими подопечными, а его жена в это время зажигательно станцевала с Юрием Горбуновым. Участие в проекте продолжила Юлия.

Закончили вокальные бои фаворитка 10 сезона "Голосу країни" Ольга Мельник и офицер ЗСУ Василий Процюк. Вместе они исполнили песню Скрябина "Спи собі сама", хотя из-за панической атаки девушка едва не сорвала выступление. Справившись со слезами, она вышла на сцену босиком, а галантный соперник всячески ее поддерживал. Также за Олю заступились Дан Балан, Настя Каменских и сама Тина Кароль, потому ее мы увидим в прямых эфирах шоу.

Так, по итогам 9 выпуска "Голосу країни-10" шоу покинули следующие участники:

  • Егор Шагаков (команда Потапа и Насти)
  • Александра Гарупа (команда Дана Балана)
  • Руслан Клюба (команда Тины Кароль)
  • Ксения Буга (команда Тины Кароль)
  • Татьяна Нечай (Команда Потапа и Насти)
  • Ваха Вахтангишвили (Команда Потапа и Насти)
  • Анна Безгалова (команда Дана Балана)
  • Руслан Опанасенко (команда MONATIK’a)
  • Анна Боршовская (команда Потапа и Насти)
  • Андрей Подкалюк (команда Тины Кароль)
  • Анна Трубецкая (команда Тины Кароль)
  • Аленка Крутиенко (команда Потапа и Насти)
  • Карина Арбельяни (команда Дана Балана)
  • Зоряна Атлас (команда MONATIK’a)
  • Василий Процюк (команда Тины Кароль)

Следующий выпуск вокального шоу Голос країни-10 смотрите уже в следующее воскресенье, 22 марта.

  • Ранее участница "Голосу країни-10" вышла на сцену, несмотря на запрет врачей. Девушка выступала с высокой температурой
  • Также смотрите, как победитель проекта "Голос. Діти" Роман Сасанчин и сельский блогер Сергей Клейнис помогли Дану Балану признаться в чувствах Тине Кароль.

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