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Отвечаем на главные вопросы об отмене Евровидения-2020 - что с песнями и почему не провели онлайн?

Еще недавно в EBU рассматривали целых пять сценариев на случай продления карантина

среда, 18 марта 2020, 17:00
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18 марта организаторы Евровидения-2020 приняли окончательное решение отменить песенный конкурс из-за эпидемии коронавируса. Его перенесли на следующую весну без изменения страны-хозяйки. Примечательно, что еще недавно в EBU рассматривали целых пять сценариев на случай продления карантина, в том числе проведение конкурса онлайн без зрительской аудитории. theLime собрал ответы Европейского общественного вещателя на самые популярные вопросы о внезапном решении отменить конкурс вовсе.

Фото: eurovisionworld.com

- Почему Евровидение-2020 отменили? Ведь до мая еще есть время.

Как отмечали ранее в EBU, там держали руку на пульсе с первого дня волнений в СМИ и мире вокруг коронавируса. По сегодняшний день ситуация в Нидерландах и других странах-участницах остается непредсказуемой, количество заболевших растет. Соответственно, нет никаких гарантий, что к маю ситуация улучшится и будет приемлемой для проведения массового мероприятия.

- Почему бы не провести конкурс в режиме онлайн?

Вариант дистанционного проведения конкурса без зрителей действительно рассматривался организаторами. Но ряд ограничений на передвижение по городам и проведение мероприятий с конкретным числом людей в разных странах мира делает невозможным даже онлайн-формат.

- Конкурс все же отмене или перенесен?

Фактически Евровидение-2020 не состоится. Проведение Евровидения-2021 планируют на весну 2021 года.

- Изменится ли страна-хозяйка конкурса?

Нет. Согласно предварительным планам, Евровидение-2021 пройдет также в Роттердаме (Нидерланды).

- Смогут ли в Евровидении-2021 принять участия артисты, заявленные на конкурс этого года?

Ответ на этот вопрос организаторы предоставят в ближайшее время.

- Если да, артистам ведь все равно придется записывать новые конкурсные песни?

Ответа на этот вопрос также пока нет, но, учитывая правила песенного конкурса, можно предположить, что да. Ведь статут Евровидения запрещает участие песен, которые находились в ротации до их утверждения на конкурс. Так как Евровидение-2020 не перенесли, а отменили, есть вероятность, что для участия в Евровидении-2021 потребуются свежие композиции.

  • Напомним, в феврале представителем Украины на конкурсе была выбрана группа Go-A, которая победила в финале Национального отбора с песней "Соловей".
  • Недавно участники Go-A и музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта обновили конкурсную песню, но в сети потребовали вернуть оригинал. Слушаем, что изменилось в песне "Соловей".

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