После отмены Евровидения-2020 Go_A ответили, будут ли представлять Украину в следующем году

18 марта стало известно, что из-за эпидемии коронавируса Евровидение-2020 переносится на следующий год. В связи с этим появился вопрос, что будет с группой Go_A, которую украинцы выбрали для участия в конкурсе.

Ответ появился на официальной странице коллектива в Instagram. Музыканты сообщили, что они будут представлять Украину на Евровидении-2021.

"Телеканалы UA: ПЕРШИЙ и СТБ в 2021 году дополнительный национальный отбор проводить не будут, - отметили музыканты. - Мы очень благодарны каждому из вас за поддержку и безумные эмоции, что вы нам подарили. За веру в себя и победный дух. За то, что перевернули наш мир и стали уже такой близкой музыкальной семьей".

Что касается песни, то прозвучит ли на сцене Евровидения "Соловей" - пока не известно. Согласно правилам, запрещающим участие песен, которые уже были в ротации, Go_A наверняка придется готовить для конкурса новый материал. На международном сайте Евровидения отмечается, что ответ организаторов на этот вопрос будет опубликован позже.

Напомним, что песенный конкурс переносится на следующую весну без изменения страны и города - Евровидение 2021 состоится в Роттердаме. theLime собрал ответы Европейского общественного вещателя на самые популярные вопросы о внезапном решении отменить конкурс в этом году.

Недавно участники Go-A и музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта обновили конкурсную песню, но в сети потребовали вернуть оригинал. Слушаем, что изменилось в песне "Соловей".

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