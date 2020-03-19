После отмены Евровидения-2020 Go_A ответили, будут ли представлять Украину в следующем году

18 марта стало известно, что из-за эпидемии коронавируса Евровидение-2020 переносится на следующий год. В связи с этим появился вопрос, что будет с группой Go_A, которую украинцы выбрали для участия в конкурсе.
Ответ появился на официальной странице коллектива в Instagram. Музыканты сообщили, что они будут представлять Украину на Евровидении-2021.
"Телеканалы UA: ПЕРШИЙ и СТБ в 2021 году дополнительный национальный отбор проводить не будут, - отметили музыканты. - Мы очень благодарны каждому из вас за поддержку и безумные эмоции, что вы нам подарили. За веру в себя и победный дух. За то, что перевернули наш мир и стали уже такой близкой музыкальной семьей".
Что касается песни, то прозвучит ли на сцене Евровидения "Соловей" - пока не известно. Согласно правилам, запрещающим участие песен, которые уже были в ротации, Go_A наверняка придется готовить для конкурса новый материал. На международном сайте Евровидения отмечается, что ответ организаторов на этот вопрос будет опубликован позже.
- Напомним, что песенный конкурс переносится на следующую весну без изменения страны и города - Евровидение 2021 состоится в Роттердаме. theLime собрал ответы Европейского общественного вещателя на самые популярные вопросы о внезапном решении отменить конкурс в этом году.
- Недавно участники Go-A и музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта обновили конкурсную песню, но в сети потребовали вернуть оригинал. Слушаем, что изменилось в песне "Соловей".
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