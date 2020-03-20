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На шоу Голос країни-10 из-за карантина перенесли прямые эфиры - названы даты

Прямые эфиры были запланированы на 5,12 и 19 апреля

пятница, 20 марта 2020, 12:18
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Организаторы вокального шоу "Голос країни-10" на телеканале "1+1" перенесли прямые эфиры, которые были запланированы на 5,12 и 19 апреля. Такое решение было принято в связи с карантином, который ввели по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса.

Как зрители смогут использовать приобретенные билеты на прямые эфиры и генеральные репетиции прямых эфиров шоу организаторы сообщат в ближайшее время.

Фото: 1+1

Этап "нокаутов" будет продлен - телезрители увидят сразу четыре программы, отснятые заранее, каждая из которых будет посвящена отдельной команде. В первом эпизоде, который будет показан уже в это воскресенье, 22 марта, зрители будут наблюдать за тем, как будут бороться за победу участники из команды MONATIK.

Напомним, что 15 марта на "Голосі країни-10" прошли последние "вокальные бои" - этап шоу, в котором пары участников соревновались за право остаться в командах MONATIK’а, Тины Кароль, Дана Балана и Потапа с Настей.

  • 11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля.
  • Украинские звезды призвали поклонников не покидать дома без крайней необходимости. Теперь Сергей Притула, который постоянно занят на съемках, наконец-то может насладиться общением с женой и детьми. И даже приготовить им обед.

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