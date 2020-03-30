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Актеры фильма "Заражение" спустя годы записали видео о коронавирусе

Специалисты нашли еще один креативный способ донести обществу важную информацию

понедельник, 30 марта 2020, 16:03
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Пандемия коронавируса вернула славу триллеру "Заражение" Стивена Содерберга. Уже несколько недель к ряду фильм 2011 года остается одним из самых просматриваемых онлайн, ведь в нем обнаружили немало совпадений с тем, как мир переживает сегодня появление вируса Covid-19.

Обратив внимание на рейтинги, медики Колумбийского университета в США решили воспользоваться шансом достучаться до зрителей фильма с помощью его актеров. Так Мэтт Деймон, Лоуренс Фишберн, Кейт Уинслет и другие получили ключевые темы и советы специалистов, которые озвучили просто у себя дома перед камерами. Их видео появились на канале Columbia Public Health в YouTube.

Мэтт Деймон о важности самоизоляции, соблюдения дистанции и ограничения контактов

"Держитесь на расстоянии около двух метров от других людей, не собирайтесь группами, оставайтесь дома. Люди могут болеть коронавирусом с очень незначительными симптомами, иногда вообще без них. Поэтому, даже если вам кажется, что они здоровы, или вы сами здоровы, не рискуйте – оно того не стоит".

"Передав кому-то вирус, вы передаете его еще трем или четырем людям, а они передадут его еще дальше. Так один заболевший превращается в сотни, а они – в тысячи. Пока вы молоды и здоровы, вам может казаться, что это все пустяки, потому что вы слышали, что вам вирус грозит только простудными симптомами. Но это не так".

"Вы реально можете спасти жизни, просто находясь друг от друга на расстоянии. Вы можете просто сидеть на диване, или в кресле, как я, смотреть телевизор и этим спасать жизни. Вы можете работать из дома, общаться в соцсетях и спасать еще больше жизней. Сейчас самое время висеть в телефоне или планшете с утра до вечера".

Марион Котийяр о важности правильного выбора

"У нас есть два варианта нашего будущего. Есть будущее, в котором вы слушаете экспертов сферы здравоохранения - остаетесь дома, заботитесь о себе и о других людях, работая из дома, не собираясь группами, моете руки с мылом как можно чаще. А есть будущее, в котором вы игнорируете эти советы, что приводит к коллапсу, так как контроль над вирусом будет утрачен и самые уязвимые из нас умрут в неизмеримых количествах".

Лоуренс Фишборн о возможных действиях, которые помогают сдерживать распространение вируса

"В фильме "Заражение" есть сцена о традиции рукопожатия - ты протягиваешь руку и показываешь, что в ней нет оружия. Но сейчас у всех нас есть при себе оружие, о котором мы даже не догадываемся. Мы знаем, что вирус передается при прямом контакте. Он нуждается в нас, чтобы выжить. Давайте не станем ему в этом помогать".

"Пандемия означает, что вирус всюду. И если его еще нет там, где живете вы, это не значит, что ситуация не изменится. Эксперты в сфере здравоохранения считают, что в ближайшие месяцы вирус поразит половину населения планеты. Это означает, что вы или я, или кто-то из наших близких будет контактировать с вирусом. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы избежать этого".

Кейт Уинслет о важности правильного мытья рук

"Мыло и вода - вот, что вам нужно. Вода не должна быть сильно горячей, а мыло можно использовать любое. Помните, единственный способ подхватить коронавирус - это прямой контакт с капелькой влаги от кашля или чихания инфицированного человека. Эта капелька найдет путь с рук в ваши глаза, нос или рот".

"Поэтому мойте дезинфицирующими средствами поверхности, к которым вы часто прикасаетесь. Избегайте касаний своего лица. Это трудно, но крайне важно".

"Мы все ждем вакцину, но до ее появления мы должны заботиться друг о друге. Начиная с этого".

  • Актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон вернулись в Лос-Анджелес (США) после того, как более двух недель провели на карантине в Австралии из-за заражения коронавирусом.
  • Ранее о позитивном тесте на коронавирус сообщил фронтмен американских металлистов Testament Чак Билли. 57-летний музыкант и его супруга изолированы дома.

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