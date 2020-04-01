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Организаторы Евровидения раскрыли подробности большого онлайн-шоу - зрители услышат все песни 2020 года

Окончательный список участников объявят уже в ближайшее время

среда, 1 апреля 2020, 11:24
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Несмотря на то, что Евровидение-2020 не состоится, поклонники песенного конкурса все равно увидят выступления всех заявленных ранее артистов. 16 мая организаторы конкурса проведут масштабное онлайн-шоу с участием 41-го представителя стран-участниц и конкурсантов прошлых лет.

Как сообщается на официальном сайте конкурса, трансляция концерта Europe Shine A Light пройдет на YouTube. Также его организаторы призывают к трансляции и телеканалы, с которыми сотрудничают каждый год.

Фото: eurovision.tv

В программе двухчасового концерта зрители услышат все песни, заявленные на участие в Евровидении-2020. При этом организаторы подчеркивают, что шоу не будет нести формат состязания. В качестве бонуса к его программе также добавят выступления уже знакомых аудитории артистов. Окончательный список участников объявят уже в ближайшее время.

Ведущими Europe Shine A Light станут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, также заявленные ранее на проведение Евровидения-2020 в Роттердаме.

  • 18 марта организаторы Евровидения-2020 приняли окончательное решение отменить проведение песенного конкурса из-за эпидемии коронавируса. Конкурс Евровидение-2021 пройдет следующей весной также в Роттердаме (Нидерланды).
  • Вскоре после этого в EBU (Европейском вещательном союзе) анонсировали серию домашних концертов от артистов Евровидения, трансляция которых стартует на YouTube уже 3 апреля.
  • Тем временем концертный зал Ahoy в Роттердаме вместо Евровидения-2020 примет заболевших коронавирусом. 30 марта в нем уже началась работа по установке первых больничных коек.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: Евровидение-2020

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