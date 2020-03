Организаторы Евровидения анонсировали серию домашних онлайн-концертов

После отмены Евровидения-2020 его организаторы анонсировали серию домашних концертов, трансляция которых пройдет на YouTube. Как отметили ранее представители EBU (Европейского вещательного союза), цель их идеи - подбодрить людей на карантине, поддержать артистов и их песни, написанные для участия в конкурсе, который не состоится из-за эпидемии коронавируса.

Согласно информации на официальной странице Евровидения в Твиттер, первый эпизод онлайн-концертов опубликуют уже 3 апреля. В каждом из таких эпизодов выступят сразу несколько участников конкурса, включая артистов, заявленных на 2020 год. Каждый конкурсант исполнит свою песню и кавер-версию другого хита Евровидения.

