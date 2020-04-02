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Сэмюэл Л. Джексон зачитал фанам поучительную сказку о карантине - мэру Киева есть чему поучиться

Актер стал гостем вечернего шоу Джимми Киммела, которое прошло в онлайн-формате

четверг, 2 апреля 2020, 15:21
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71-летний Сэмюэл Л. Джексон зачитал в эфире вечернего шоу Джимми Киммела матерную поэму о коронавирусе, призвав зрителей оставаться дома и не нарушать условия карантина. Собственно, она так и называется - "Сидите, мать вашу, дома!"

Сочинение актера - отличный пример для мэра Киева Виталия Кличко, которого не перестают критиковать за скучные видеообращения на фоне тех роликов, которые записывают его коллеги в Италии, Испании и других странах. Давайте же послушаем.

Примечательно, что введенный карантин не помешал проведению популярного шоу Киммела. С Джексоном ведущий связался по видеосвязи просто из дому. На YouTube новый выпуск вечернего шоу собрал уже более 1,6 млн просмотров.

  • Скучаете на карантине? Отправляйтесь на онлайн-прогулку по залам известных музеев мира. Рассматривайте шедевры именитых мастеров искусства, древние находки и артефакты.
  • Ранее писательница Джоан Роулинг запустила новый сайт "Гарри Поттер дома" - он для детей и фанов, которые заскучали на карантине.

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