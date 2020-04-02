Принц Чарльз оправился от болезни и рассказал о влиянии коронавируса на пожилых людей

1 апреля принц Чарльз записал видеообращение, в котором рассказал о перенесенном коронавирусе. 71-летний сын королевы Елизаветы II рассказал о своих симптомах и помощи, в которой нуждаются пожилые люди во время пандемии.
"Недавно пережив заражение этим коронавирусом (к счастью, с относительно мягкими симптомами), я нахожусь по другую сторону болезни, хотя все еще соблюдаю социальную дистанцию в рамках общей изоляции, - сказал Чарльз. - Это странный, тревожный и разочаровывающий период, когда нельзя видеться со своей семьей и друзьями, когда нормальное течение жизни нарушено. Мы с женой постоянно думаем о тех, кто потерял близких в таких очень трудных и ненормальных обстоятельствах, и обо всех, кому приходится переносить болезни и изоляцию в одиночестве".
Хотя коронавирусом болеют люди всех возрастов, Чарльз подчеркнул, что для пожилых людей эпидемия является особенно опасной и тяжелой. Он призвал соседей, волонтеров и просто неравнодушных людей бескорыстно заботиться о тех, кто не может самостоятельно поддерживать свой быт во время карантина.
Принц Уэльский вышел из изоляции через неделю после того, как у него появились симптомы коронавируса во время поездки в его загородный дом в Шотландии. Его жена Камилла все еще находится на карантине, хотя в начале прошлой недели у нее был отрицательный результат на Covid-19.
Наряду с премьер-министром Борисом Джонсоном, который подтвердил свой диагноз в прошлую пятницу, Чарльз является одним из самых влиятельных людей Великобритании, перенесших Covid-19. Когда наследнику британского престола поставили диагноз, новостные агентства предположили, что он мог заразиться от князя Монако Альбера II, у которого инфекцию диагностировали 15 марта. Сам Альбер эти слухи отрицает, а также указывает на то, что Чарльз слишком рано вышел из изоляции.
"Я думаю, что это немного авантюрно, если можно так выразиться, - сказал он. - Ему поставили диагноз только семь дней назад. Если у вас положительный результат теста, вы должны оставаться в изоляции в течение 14 дней. Вы можете быть со своей семьей или ограниченной группой людей, но вы не можете выходить, рискуя здоровьем других".
- СМИ сообщают, что принц Чарльз согласился платить миллионы долларов за безопасность Гарри и Меган в США. Щедрый отец не оставит сына и его семью без вооруженной охраны.
- Ранее коронавирусом заболел королевский лакей, близко контактировавший с 93-летней Елизаветой II. Быстрые тесты на Covid-19 прошли еще десятки других служащих, и хотя их результаты оказались отрицательными, близкий контакт больного с пожилой королевой вызвал серьезную обеспокоенность.
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