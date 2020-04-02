Принц Чарльз оправился от болезни и рассказал о влиянии коронавируса на пожилых людей

1 апреля принц Чарльз записал видеообращение, в котором рассказал о перенесенном коронавирусе. 71-летний сын королевы Елизаветы II рассказал о своих симптомах и помощи, в которой нуждаются пожилые люди во время пандемии.

Фото: instagram.com/clarencehouse/

"Недавно пережив заражение этим коронавирусом (к счастью, с относительно мягкими симптомами), я нахожусь по другую сторону болезни, хотя все еще соблюдаю социальную дистанцию в рамках общей изоляции, - сказал Чарльз. - Это странный, тревожный и разочаровывающий период, когда нельзя видеться со своей семьей и друзьями, когда нормальное течение жизни нарушено. Мы с женой постоянно думаем о тех, кто потерял близких в таких очень трудных и ненормальных обстоятельствах, и обо всех, кому приходится переносить болезни и изоляцию в одиночестве".

Хотя коронавирусом болеют люди всех возрастов, Чарльз подчеркнул, что для пожилых людей эпидемия является особенно опасной и тяжелой. Он призвал соседей, волонтеров и просто неравнодушных людей бескорыстно заботиться о тех, кто не может самостоятельно поддерживать свой быт во время карантина.

Принц Уэльский вышел из изоляции через неделю после того, как у него появились симптомы коронавируса во время поездки в его загородный дом в Шотландии. Его жена Камилла все еще находится на карантине, хотя в начале прошлой недели у нее был отрицательный результат на Covid-19.

Наряду с премьер-министром Борисом Джонсоном, который подтвердил свой диагноз в прошлую пятницу, Чарльз является одним из самых влиятельных людей Великобритании, перенесших Covid-19. Когда наследнику британского престола поставили диагноз, новостные агентства предположили, что он мог заразиться от князя Монако Альбера II, у которого инфекцию диагностировали 15 марта. Сам Альбер эти слухи отрицает, а также указывает на то, что Чарльз слишком рано вышел из изоляции.

"Я думаю, что это немного авантюрно, если можно так выразиться, - сказал он. - Ему поставили диагноз только семь дней назад. Если у вас положительный результат теста, вы должны оставаться в изоляции в течение 14 дней. Вы можете быть со своей семьей или ограниченной группой людей, но вы не можете выходить, рискуя здоровьем других".

СМИ сообщают, что принц Чарльз согласился платить миллионы долларов за безопасность Гарри и Меган в США. Щедрый отец не оставит сына и его семью без вооруженной охраны.

Ранее коронавирусом заболел королевский лакей, близко контактировавший с 93-летней Елизаветой II. Быстрые тесты на Covid-19 прошли еще десятки других служащих, и хотя их результаты оказались отрицательными, близкий контакт больного с пожилой королевой вызвал серьезную обеспокоенность.

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