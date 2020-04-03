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Джамала раскрыла первые подробности своего участия в онлайн-концертах артистов Евровидения

Певица выступит с двумя песнями уже 10 апреля

пятница, 3 апреля 2020, 15:44
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Как победительница Евровидения-2016 украинская певица Джамала примет участие в онлайн-концертах, которые после отмены Евровидения-2020 анонсировали его организаторы.

Как отметили ранее в EBU (Европейском вещательном союзе), серия онлайн-выступлений Eurovision Home Concerts призвана сплотить и подбодрить европейцев в дни карантина. Стартуют они уже 3 апреля и будут выходить на YouTube каждую пятницу. В каждом таком выпуске споют несколько артистов, которые уже принимали участие в Евровидении. Каждый из них исполнит по два номера: свою конкурсную песню и кавер-версию хита на выбор зрителей.

В связи с этим уже на 10 апреля Джамала готовит свою победную песню "1944" и предлагает фанам выбрать одну из песен Евровидения, которая станет ее второй в рамках Eurovision Home Concerts.

"Организаторы Евровидения предложили спеть еще одну песню, по своему усмотрению выбрать из песен-победительниц прошлых лет. Я составила шорт-лист из четырех песен, а решающий выбор за вами!" - написала артистка в Инстаграм.

Таким образом подписчики певицы могут выбрать, какой кавер они услышат. В числе возможных вариантов: Euphoria певицы LOREEN, Heroes Монса Сельмерлева, Amar Pelos Dois Сальвадора Собрала и Arcade Дункана Лоуренса.

"Вы должны проголосовать в Twitter-аккаунте Евровидения, ваш голос засчитают, а уже вечером я узнаю результат", - добавила Джамала.

  • 18 марта организаторы Евровидения-2020 приняли окончательное решение отменить проведение песенного конкурса из-за эпидемии коронавируса. Конкурс Евровидение-2021 пройдет следующей весной также в Роттердаме (Нидерланды).
  • Вскоре после этого в EBU помимо серии домашних концертов анонсировали масштабное онлайн-шоу с участием 41-го представителя стран-участниц и конкурсантов прошлых лет.
  • А тем временем концертный зал Ahoy в Роттердаме вместо Евровидения-2020 примет заболевших коронавирусом. 30 марта в нем уже началась работа по установке первых больничных коек.

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