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Телерейтинги назвали сериал, обошедший "Чернобыль": рекорд в сети посчитали позором Украины

Скандалы и запрет пошли сериалу на пользу

вторник, 9 июля 2019, 18:18
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Скандальный сериал "Сваты", вышедший на "1+1" впервые после отмены запрета на показ, побил по просмотрам рейтинги нашумевшего сериала "Чернобыль". В сети успехи канала назвали лучшей характеристикой украинцев.

О новом рекорде "плюсов" сообщает "Телекритика". Как пишет издание, "черный пиар" пошел сериалу "95 Квартала" на пользу. 6 сезон "Сватов" стал самым громким событием прошлой недели на украинском ТВ.

"Этот факт говорит о нашем прекрасном народе больше, чем любая социология или аналитика. И многое объясняет. Чернобыль продолжается..." - прокомментировал новость на личной странице в Facebook политтехнолог Алексей Голубицкий.

Согласно информации телерейтингов, первая серия "Сватов" 1 июля принесла "плюсам" 16% аудитории. Вторая и вовсе замахнулась на рекорд - ее смотрели 22,7%. Во последующие дни доля проекта держалась на плюс-минус том же уровне.

"Я хочу проснуться от этого сна", "Если это правда, то эту страну не спасти", "Какое позорище..." - стали возмущаться в соцсети.

  • Напомним, 27 ноября 2017 года Минкульт внес актера "Сватов" Федора Добронравова в "черный список" из-за его пророссийской позиции. Актеру запретили въезд в Украину. После этого Госкино запретило прокат сериала на украинском телевидении.
  • 27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд Добронравову и признал аннулирование лицензии сериала незаконным, после чего "1+1" анонсировал возвращение "Сватов" на экраны.
  • Российского актера Федора Добронравова, звезду сериала "Сваты", исключили из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

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