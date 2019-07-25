В РФ вот-вот ответят западу своим "Чернобылем": о чем этот фильм и почему в сети высмеяли первый трейлер

Вечером 24 июля в YouTube появился предполагаемый трейлер российского сериала "Чернобыль". Ранее пользователи сети уже назвали его "ответом западу" и успешному проекту канала HBO с таким же названием. Ролик появился на канале Igor Petrenko unofficial, однако через некоторое время был удален. И все же пользователи успели распространить его по сети.

Насколько известно, фильм с актером Игорем Петренко в главной роли снимают студия Amalgama и канал НТВ, при этом никакой официальной информации о трейлере от создателей пока нет. Первый ролик российского "Чернобыля" вызвал в сети насмешки и волну критики. Мы разобрались, о чем расскажет зрителю его сумбурный сюжет и почему он кажется таким смешным.

"Так, ребята, нужно срочно ответить западу. Бюджет - три пачки сухариков и пиво для оператора. Поехали", - смеются в комментариях к трейлеру пользователи YouTube.

Согласно сюжету, действие картины происходит в апреле-декабре 1986 года. Украинский отдел КГБ получает информацию, что иностранные спецслужбы проявляют некий интерес в атомной электростанции в Чернобыле (ЧАЭС). Главного героя Андрея Николаева - советского контрразведчика - направляют в Припять, чтобы вычислить агента ЦРУ и предотвратить возможный теракт.

"Понятно. Американцы нас**ли в реактор", "Отличный способ выставить себя дегенератами на фоне фильма от HBO. Поддерживаю", - продолжают смеяться первые зрители. Многие уже в трейлере фильма отмечают забавные нестыковки.

Так, к примеру, зрители обратили внимание на фразу властей "На крышу [реактора] пойдут только добровольцы". Фрагмент вызвал серию гневных комментариев: "Не знал, что они комедию снимают", "Нужно же показать, что власть добрая была. Горбачев лично приедет завалы расчищать", "Так и шли добровольцы. Просто тут это прям выпячивают", - отметили они.

Некоторые обратили внимание и на такие нюансы, как номера транспортных средств. В отличие от сериала HBO, здесь они могут повторяться на пассажирских автобусах и пожарных машинах у ЧАЭС.

"В HBO, наверное, массово увольняются", - иронизируют под роликом.

Релиз картины ожидается уже этой осенью. Кроме Игоря Петренко в сериале заприметили звезду "Интернов" Александра Ильина и дочь режиссера Никиты Михалкова - Надежду.

"Дочь Михалкова по блату снимается. Актеры из "Интернов". Значит, будет смех. Где картавый Быков? Непорядок", - добавили в комментариях.

Напомним, в мае этого года американский телеканал HBO показал 5-серийный сериал "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС, ликвидации ее последствий и расследовании причин. Вскоре после выхода проект возглавил рейтинг лучших телешоу по версии IMDb, обойдя даже "Игру престолов". В России сериал вызвал негодования, так как в его сюжете звучат прямые обвинения в адрес правительства СССР.

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