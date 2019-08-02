Фаны изучили опубликованный сценарий "Игры престолов": теперь они разочарованы финалом еще больше

Сериал канала HBO "Игра престолов" в очередной раз номинировали в различных категориях на премию "Эмми". Согласно правилам, его создатели опубликовали в сети сценарий 8 сезона. Из него поклонники проекта узнали, что концовка была еще более глупой, чем они считали до этого.

Изучив документ, пользователи Reddit и Twitter нашли объяснение, почему дракон Дейенерис в конце сезона сжигает Железный трон. Прежде они считали этот поступок вполне логичным, ведь фактически из-за него потеряла рассудок и погибла возлюбленная Джона Сноу. Дрогона даже прозвали самым умным персонажем сезона, но не тут-то было.

Узнав о смерти Дейенерис, дракон обернулся к Джону Сноу. Казалось, он вот-вот сожжет убийцу, но в последний момент Дрогон направил пламя на стоящий рядом Железный трон, отчего тот расплавился. Этот жест не прошел мимо зрителей, многие посчитали его правильным итогом долгой борьбы героев сериала за власть.

Но теперь теории фанов рухнули, что разочаровало их еще больше. Как оказалось, ничего подобного в сценарии не было, и Железный трон оказался под струей пламени совершенно случайно.

"Дракон поднимается на задние лапы, возвышаясь над Джоном. Прекрасный и ужасный, он ревет на небо и становится воплощением ярости. Он смотрит на Джона. Мы видим, как огонь появляется в его глотке. Джон тоже это видит и готовится к смерти", - отмечается в сценарии.

И здесь наступает момент, который теперь так бурно обсуждается в соцсетях. Получается, что Дрогон понятия не имел, что он сделал.

"Дрогон хочет сжечь весь мир, но он не трогает Джона. Он выдыхает пламя на стену и взрывает остатки огромных каменных блоков. Мы видим, как через плечо Джона огонь движется к трону - это не цель гнева Дрогона, а просто немой свидетель, который оказавшийся в эпицентре пожара. Сквозь лезвия трона мы видим, как пламя поглощает его", - добавили сценаристы.

"Воу! Вы хотите сказать, что в тот момент, когда Дрогон сжег Железный трон в финале "Игры престолов", он даже не целился в него?!" - недоумевают фаны.

Пользователи соцсетей в очередной раз критикуют сценаристов за "бездарность" и "тотальный провал". При этом некоторые предположили, что фаны могли сделать неверные выводы из сценария, и "немым свидетелем" на самом деле является Джон Сноу.

"Если свидетелем назвали трон, то это просто смешно, они не смогли вставить в сериал даже очевидную метафору. А если немой свидетель - это Джон, то это очень плохое описание", - добавили в дискуссиях.

Как отметили некоторые разочарованные фаны, финал "Игры престолов" никак не может претендовать на рекордные 32 награды "Эмми".

Ранее канал НВО анонсировал съемки нового мини-сериала "Цирцея" (Circe) о древнегреческой колдунье. Любители фэнтези и мифов затаили дыхание.

Также канал HBO завершил съемки пилотной серии пока безымянного проекта, который станет приквелом "Игры престолов". Как стало известно ранее, фильм снимают в Северной Ирландии, а соавтором сюжета стал писатель-фантаст Джордж Мартин.

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