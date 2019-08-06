Актриса "Очень странных дел" показала эффектный образ для нового фильма. И это уже не малышка Милли Бобби Браун

15-летняя Милли Бобби Браун, играющая Оди в сериале “Очень странные дела”, показала новый образ для фильма “Энола Холмс”. Снимком девушка поделилась в Instagram.

В детективном фильме, премьера которого запланирована на 2020 год, Милли играет младшую сестру Шерлока и Майкрофта Холмсов. Юная Энола берется за расследование, хотя ее знаменитые братья заставляют ее получить престижное образование.

Сделав селфи в костюме и гриме, Милли написала: «Я люблю тебя, Энола #enolaholmes».

Многочисленное фанатское сообщество актрисы в социальных сетях впечатлилось ее мягкими локонами и старинной одеждой. “Боже мой, я уже так сильно люблю Энолу, что не могу дождаться ее выхода!”, - написал один из поклонников.

Фильм “Энола Холмс” является адаптацией подростковых детективов “Расследования Энолы Холмс” писательницы Нэнси Спрингер. Первая книга под названием “Случай пропавшей маркизы” вышла в 2006 году, а последняя, “Прощание цыганки”, в 2010-м.

В романах об Эноле Холмс есть несколько персонажей, с которыми знакомы поклонники книг Артура Конана-Дойла и экранизации BBC One. В их числе - Майкрофт Холмс, полицейский инспектор Лестрейд и партнер Шерлока доктор Ватсон.

В июне было объявлено, что звезда сериала «Ведьмак» и исполнитель роли Супермена Генри Кавилл также присоединился к актерскому составу “Энолы Холмс”. Он собирается играть харизматического детектива, хотя его роль фильме скорее будет второстепенной. В съемках также участвуют Хелена Бонэм Картер и Сэм Клафлин.

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