Семейка Аддамс, Охотник за разумом 2 и триллер с Николасом Кейджем: лучшие трейлеры недели

Любите кино или выбираете сериал для вечерних “марафонов”? Lime поможет оставаться в курсе горячих новинок. Составили для вас подборку лучших трейлеров недели. Среди них - хитовый криминальный сериал, неожиданный перезапуск “Семейки Аддамс” и драма от режиссера “50 оттенков серого”.

“Охотник за разумом”, 2 сезон

2 сезон мрачного психологического триллера Дэвида Финчера и Джо Пенхолла выходит на Netflix уже 16 августа. Холден Форд, Билл Тенч, Эд Кемпер и другие герои вернуться, чтобы раскрыть еще больше загадок разума самых опасных маньяков США.

“Семейка Аддамс”

Мультфильм, который является перезагрузкой культовой франшизы “Семейка Аддамс”, расскажет о том, как жуткое семейство пытается оставаться уникальным в мире, где все хотят, чтобы они ассимилировались. Премьера комедийного хоррора запланирована на 11 октября 2019 года. Похоже, будет смешно!

“Лапочка”

Актер Шайа Лабаф (“Трансформеры”, “Константин”, “Паранойя”) в автобиографической драме играет собственного отца-алкоголика, а его образ воплотил номинант на “Оскар” и “Золотой глобус” Лукас Хеджес. Судя по трейлеру, фильм получился очень эмоциональным и смелым.

“Миллион мелких осколков”

23-летний Джеймс, алкоголик и наркоман, имеет два варианта: лечение или смерть. Проснувшись в самолете с разбитым лицом и не помня о последних нескольких неделях, он отправляется в реабилитационный центр, где находится гораздо больше, чем детокс и терапию. Главную роль в фильме сыграл Аарон Тейлор-Джонсон (“Мстители: Эра Альтрона”, “Анна Каренина”), а режиссером выступила его супруга, Саманта Тейлор-Джонсон, подарившая миру “50 оттенков серого”. Выйдет драма 6 декабря 2019 года.

“Водиться с дьяволом”

Соскучились по Николасу Кейджу? Скорее смотрите, как он сражается со смертельной угрозой в новом криминальном триллере. Фильм расскажет о том, как глава картеля направляет двух наиболее авторитетных помощников - Повара и Мужика - выяснить, почему партии кокаина захвачены и перерезаны где-то в цепочке поставок. Вместе с Кейджем в нем сыграл Лоуренс Фишборн (“Матрица”, “Джон Уик”), потому скучать, скорее всего, не придется.

Тем временем авторы сериала "Властелин колец" поделились первыми подробностями о проекте. Известно, что в нем будет 20 целых 20 серий.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.