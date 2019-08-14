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Адаптация классики: вышел трейлер фильма “Маленькие женщины” с Эммой Уотсон и Мерил Стрип

Грета Гервиг готовит адаптацию знаменитого романа Луизы Мэй Олкотт

среда, 14 августа 2019, 14:40
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В сети появился трейлер фильма Греты Гервиг “Маленькие женщины”. Экранизация классического романа Луизы Мэй Олкотт выйдет в прокат 25 декабря 2019 года.

В фильме собрался по-настоящему звездный актерский состав. Роль Джо Марч исполняет Сирша Ронан, Мег сыграла Эмма Уотсон, Эми - Флоренс Пью, а Бет - Элиза Сканлен. Также мы увидим Тимоти Шаламе в роли Лори, Лору Дерн в роли Марми и Мерил Стрип в роли тети Марч.

Роман “Маленькие женщины” был впервые выпущен в 1868 году. Он рассказывает историю юности писательницы через ее альтер эго, Джо, которая вспоминает о своей жизни с сестрами, когда они пытались найти собственный путь.

Гервиг сама написала сценарий и срежиссировала фильм. Он станет первой адаптацией романа Олкотт начиная с версии 1994 года, в которой снялись Вайнона Райдер и Кристиан Бэйл.

Сирша Ронан и Тимоти Шаламе не впервые приходится работать с Гретой Гервиг. Они сыграли в ее фильме 2017 года “Леди Берд”, номинированном на “Оскар” за “Лучший фильм”, “Лучший оригинальный сценарий”, “Лучшую актрису”, “Лучшую актрису второго плана” и “Лучшего режиссера”.

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