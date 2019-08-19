Расизм и неуважение: Тарантино опять ругают за фильм "Однажды в Голливуде"

Бывший баскетболист и друг покойного Брюса Ли Карим Абдул-Джаббар написал для издания Hollywood Reporter колонку, в которой раскритиковал Квентина Тарантино за расизм и небрежность в фильме “Однажды в Голливуде”. Приводим его главные аргументы.

“Помните, как доктор Мартин Лютер Кинг отбил почку официанту за то, что тот подал ему сырые гренки в томатном супе? Как насчет того случая, когда Далай-лама написал «Карма - сука» на лимузине тибетского посла? Вероятно, нет, поскольку этого никогда не было. Но эти события могут произойти, если режиссер решит вписать их в свой фильм. И, хотя мы знаем, что фильм - выдумка, эти сцены будут жить в нашей общей культурной памяти как впечатления о реальных людей, разрушая тем самым память, основанную на их реальных действиях”, - пишет Абдул-Джаббар.

“Кинематографисты несут ответственность, играя с представлением зрителей об уважаемых исторических личностях. Они должны сохранять правду о сущности своих персонажей. Изображение Брюса в фильме Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде” не соответствует этому стандарту", - считает он.

"Конечно, Тарантино имеет художественное право изображать Брюса так, как он хочет. Но сделать это так небрежно и расистски - неудача как для художника, так и для человека”.

Друг Брюса Ли был огорчен увиденным в фильме, поскольку Тарантино - один из его любимых режиссеров. Его главными позитивными качествами Карим Абдул-Джаббар называет смелость, бескомпромиссность и непредсказуемость. Похоже, “Однажды в Голливуде” стал для автора колонки слишком уж непредсказуемым.

“Брюс Ли был моим другом и учителем. Это дает мне некоторое представление о нем как о человеке. Я впервые встретил Брюса, когда был студентом Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Мы быстро подружились, он научил меня дисциплине и духовности единоборств, что очень помогло мне в течение 20 лет играть в баскетбол, избегая травм, - вспоминает Абдул-Джаббар. - В годы нашей дружбы Брюс страстно говорил о том, как разочарован стереотипным изображением азиатов в кино и на телевидении. Единственными их ролями были злодеи или кланяющиеся слуги. Брюс посвятил себя изменению имиджа азиатов посредством своей игры, а также создания и продвижения Джиткундо - собственной интерпретации боевых искусств. Вот почему меня беспокоит, что Тарантино решил изобразить его таким одномерным”.

То, как стареющий мачо-каскадер Клифф Бут (Брэд Питт) побеждает высокомерного, наглого китайского парня, возвращает нас к стереотипам, которые Брюс Ли пытался разрушить.

“Я был на публике с Брюсом, и каждый раз, когда какой-то придурок громко вызывал его на бой, он всегда вежливо отказывался и шел дальше. Первым правилом бойцовского клуба Брюса было не драться - если нет другого выбора. Он не чувствовал необходимости доказывать свою силу. Он знал, кто он такой, и что настоящая битва была не на коврике, а на экране: показать, что азиаты - больше, чем просто набор стереотипов. К сожалению, “Однажды в Голливуде” предпочитает старые добрые способы”, - констатирует автор колонки.

Образ звезды боевых искусств в фильме “Однажды в Голливуде” возмутил также его семью. Вот, что сказала Квентину Тарантино дочь Брюса Ли.

Квентин Тарантино намерен снять десятый фильм, которым поставит точку в своей режиссерской карьере. Пока у него нет конкретных идей, но определенная концепция уже нарисовалась.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.