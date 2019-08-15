Тарантино может заткнуться: дочь Брюса Ли возмутил образ отца в фильме “Однажды в Голливуде”

Дочь Брюса Ли, Шеннон Ли, ответила на последние комментарии режиссера Квентина Тарантино относительно образа ее отца в фильме “Однажды в Голливуде”.

“Он мог бы заткнуться, - сказала она Variety в ответ на вопрос, как Тарантино мог бы исправить противоречия. - Это было бы очень приятно. А еще он мог извиниться или сказать: “Я действительно не знаю, каким был Брюс Ли. Я просто написал эту сцену для своего фильма. Но этот образ не должен восприниматься как тот, кем он был на самом деле”.

В фильме “Однажды в Голливуде” есть эпизод, в котором герой Брэда Питта Клифф Бут дерется с Брюсом Ли. Ли хвастается тем, что мог бы победить Кассиуса Клея (позже прославившегося как Мухаммед Али). Бут насмехается над его самонадеянностью, после чего между ними завязывается драка.

На пресс-конференции в Москве Тарантино выступил в защиту своего персонажа.

“Брюс Ли был высокомерным парнем, - сказал он. - Я это не придумал, а слышал, как он говорил что-то подобное. Некоторые люди скажут: “Он никогда не говорил, что может избить Мухаммеда Али”. Вообще-то говорил. Мало того, что он так сказал, но и его жена, Линда Ли, подтвердила это в своей первой биографии”.

Шеннон Ли считает, что уверенность ее отца могла быть ошибочно принята за высокомерие. Она не называет его идеальным человеком, однако отмечает, что та критика, на которую опирается Тарантино, в основном исходила от других белых мужчин, которые занимались боевыми искусствами в Голливуде.

“Тарантино мог изобразить Брюса Ли так, как он хотел. И он это сделал. Но ему не хватает искренности, чтобы сказать: “Это вымышленный фильм, так что не волнуйтесь об этом”.

Протеже и спарринг-партнер Брюса Ли Дэн Иносанто также отверг идею о том, что Ли мог похвастаться возможностью победить Мухаммеда Али.

“Брюс Ли никогда не сказал бы ничего уничижительного о Мухаммеде Али, потому что он поклонялся земле, по которой ходил Мухаммед Али. На самом деле он увлекался боксом больше, чем единоборствами”, - сказал Иносанто в интервью Variety.

Также Иносанто утверждает, что на съемочной площадке никогда не видел, чтобы Брюс Ли хвастался или вступал в драки ради демонстрации своих способностей.

Квентин Тарантино намерен снять десятый фильм, которым поставит точку в своей режиссерской карьере. Пока у него нет конкретных идей, но определенная концепция уже нарисовалась.

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