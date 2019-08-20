Netflix снимает комедию о Евровидении: для нее даже создали прообраз Сергея Лазарева

Стриминговый сервис Netflix продолжает работать над комедией "Евровидение", действия которой будут разворачиваться вокруг главного песенного конкурса Европы. Как стало известно 20 августа, к проекту присоединился актер Дэн Стивенс, звезда картины "Легион". Говорят, его персонаж является прообразом российского певца Сергея Лазарева.

На сегодняшний день в число актеров "Евровидения" вошли Уилл Феррелл, Рэйчел МакАдамс и Пирс Броснан. Что же касается Стивенса, британец сыграет некоего Александра Лемтова, участника из России, пишет Variety.

Автором сюжета комедии стали Уилл Феррелл и Эндрю Стил. Феррелл и МакАдамс играют пару начинающих музыкантов из Исландии, которым предоставляется возможность пожизненно представлять свою страну на ежегодном международном конкурсе песни "Евровидение". Как авторы намерены добавить в сюжет Россию, на данный момент не известно.

Съемки фильма проходят сегодня в Великобритании и Исландии. Насколько известно, звезда "бондианы" Пирс Броснан сыграет отца одного из парней-музыкантов.

В числе предыдущих работ Феррелла стоит отметить ремейк "Красавицы и чудовища" с Эммой Уотсон, который собрал в прокате 1 миллиард долларов. В будущем он намерен поработать над новой экранизацией классического романа Джека Уайлда "Зов дикой природы" вместе с Карен Гиллан и Харрисоном Фордом.

Напомним, сегодня Евровидение является крупнейшим европейским конкурсом песни. Впервые его провели в 1956 году, тогда в мероприятии приняли участие всего 7 стран. Последние годы конкурс собирает более 40 стран в разных городах мира.

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