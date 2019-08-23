В Украине назвали фильм, который поборется за "Оскар-2020"

Художественная картина "Домой" украинского режиссера Наримана Алиева поборется за "Оскар-2020" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом 23 августа сообщает Украинский оскаровский комитет.

Премьера фильма "Домой" состоялась на 10-м Одесском кинофестивале, где лента взяла Гран-при в Международной программе. Мировая премьера картины проходила в мае 2019 года в Каннах в рамках конкурсной программы "Особый взгляд".

В июле этого года "Домой" стал лучшим фильмом Международного кинофестиваля в Бухаресте.

Сюжет картины рассказывает о крымском татарине Мустафе, у которого умирает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда вскоре после аннексии полуострова Россией, уехали два других его сына. Главный герой намерен вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям.

Сценаристами фильма выступили Нариман Алиев и Марыся Никитюк. Главные роли в картине исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

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