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Говорят, в сюжете "Форсажа-9" вновь появится персонаж Пола Уокера: вот что об этом известно

В сети появился интригующий пост актера Вина Дизеля

вторник, 27 августа 2019, 18:28
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Фаны серии экшенов "Форсаж" активно обсуждают в соцсетях возвращение в сюжет девятой части фильма Брайана О'Коннора, главного героя франшизы, которого вплоть до своей трагической гибели в ДТП играл актер Пол Уокер.

Как стало известно вскоре после смерти актера в 2013 году, доснять некоторые сцены седьмой части "Форсажа" съемочной группе помог его родной брат Коди Уокер. И вот в минувшие выходные он снова засветился на площадке вместе с Вином Дизелем, который поспешил опубликовать в Instagram весьма неоднозначный пост.

"Каждый раз, когда Коди приходит на съемочную площадку, происходит что-то особенное. Всегда заставлял Пабло [прозвище Пола] гордиться собой", - отметил актер.

Пост Дизеля и аналогичное фото в профиле Коди Уокера тут же приняли за спойлер. Припомнили фаны экшена и недавнее интервью, в котором Коди заявил, что речь идет о "Форсаже", а в нем "возможно все".

Стоит отметить, что ни Коди Уокер, ни Вин Дизель не делали никаких официальных заявлений, без ответа остались и сотни вопросов по этой теме в Instagram. При этом внимательные фаны также обратили внимание на то, что в девятую часть фильма впервые за несколько лет вернется Джордана Брюстер, сыгравшая прежде возлюбленную Брайана О’Коннора по имени Миа.

Компанию актрисе и Вину Дизелю составят также Мишель Родригес, Натали Эманнуэль, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон, Хелен Миррен, звезда "Токийского дрифта" Лукас Блэк и Джон Сина. Девятая часть "Форсажа" все еще активно снимается, а ее релиз запланирован на май 2020 года.


Пол Уокер с братьями Коди (слева) и Калебом Майклом (справа)

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