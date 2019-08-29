Украинский мультфильм о жизни Днепра стал победителем престижного фестиваля анимации

Мультфильм "Любовь" украинского художника Никиты Лыськова завоевал Гран-при фестиваля анимации Turku Animated Film Festival (TAFF), который проходил в Финляндии с 21 по 25 августа. Там аниматоры представляют работы с хронометражем до 30 минут.

Как рассказали в пресс-службе Госкино, несмотря на длительность (всего 14 минут), работа над проектом заняла год. В ней принимали участие местные художники и музыканты.

"Мы записывали звуки в городе, чтобы потом использовать их в фильме. Я сделал много фотографий рекламы на стенах и граффити. В фильме можно найти реально существующие места в Днепре. Сюжет - это интерпретация событий последних лет, которые произошли в Украине, глазами жителя Днепра", - рассказал о своей идее Лыськов изданию Bird in Flight.

Поделились ремаркой и члены жюри фестиваля: "Это фильм, в котором много внимания уделяется родному городу режиссера. Он разрозненный, анархичный, забавный, проникнут глубокой критикой и одновременно любовью".

49-летний обладатель "Оскара" и "Золотого глобуса" Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета в Остине. Уже этой осенью он проведет там свои первые лекции.

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