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Украинский мультфильм о жизни Днепра стал победителем престижного фестиваля анимации

Несмотря на короткий хронометраж, работа над проектом заняла год

четверг, 29 августа 2019, 14:10
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Мультфильм "Любовь" украинского художника Никиты Лыськова завоевал Гран-при фестиваля анимации Turku Animated Film Festival (TAFF), который проходил в Финляндии с 21 по 25 августа. Там аниматоры представляют работы с хронометражем до 30 минут.

Как рассказали в пресс-службе Госкино, несмотря на длительность (всего 14 минут), работа над проектом заняла год. В ней принимали участие местные художники и музыканты.

"Мы записывали звуки в городе, чтобы потом использовать их в фильме. Я сделал много фотографий рекламы на стенах и граффити. В фильме можно найти реально существующие места в Днепре. Сюжет - это интерпретация событий последних лет, которые произошли в Украине, глазами жителя Днепра", - рассказал о своей идее Лыськов изданию Bird in Flight.

Поделились ремаркой и члены жюри фестиваля: "Это фильм, в котором много внимания уделяется родному городу режиссера. Он разрозненный, анархичный, забавный, проникнут глубокой критикой и одновременно любовью".

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