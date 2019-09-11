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Кристиан Бэйл поделился мнением о новом Бэтмене и дал забавный совет Роберту Паттинсону

"Темный рыцарь" верит, что Паттинсон хорошо справится с его коронной ролью

среда, 11 сентября 2019, 13:57
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Кристиан Бэйл считает, что Роберт Паттинсон будет интересным Бэтменом в предстоящем фильме Мэтта Ривза. Актер исполнил роль супергероя в трилогии "Темный рыцарь" Кристофера Нолана, и его версию многие считают лучшей из существующих.

Издание Screen Rant пишет, что студия Warner Bros. официально утвердила Паттинсона на роль Бэтмена в начале 2019 года, а сам фильм выйдет в 2021 году. 33-летний Роберт Паттинсон обошел в кастинге актера Николаса Холта (Люди Икс, Толкин) и заменил Бена Аффлека, который сыграл персонажа в трех фильмах франшизы "Расширенная вселенная DC".

Новый "Бэтмен" станет еще одним переосмыслением культового героя. Первоначальный план предусматривал, что Аффлек вновь исполнит свою роль, но вступив в должность режиссера, Мэтт Ривз сразу же решил сменить главного актера.

Сегодня фильм находится в стадии разработки, и Ривз лишь недавно закончил сценарий. Участие Паттинсона в фильме было встречено негативной реакцией со стороны некоторых фанатов, но продюсеры призвали их не делать поспешных выводов. Кристиан Бэйл, похоже, поддерживает эту точку зрения.

В интервью изданию Variety "Темный рыцарь" поделился своими мыслями о кастинге Паттинсона, назвав его "хорошим, интересным выбором". Теперь многие сочтут это одобрением, но Бэйлу может быть просто интересно узнать, справится ли звезда саги "Сумерки" с этой ролью. Стоит отметить, что в последние годы Роберт Паттинсон снимался в серьезных проектах и доказал свое актерское мастерство. Среди его работ - "Космополис" Дэвида Кроненберга, криминальная драма "Хорошее время", комедийный вестерн "Девица", научно-фантастический фильм "Высшее общество" и фильм ужасов "Маяк".

На вопрос, какой совет Кристиан дал бы Роберту, он без раздумий ответил: "Такой же, как и Бэну [Аффлеку]. В этом костюме нужно приловчиться ходить в туалет самостоятельно. Ты не чувствуешь себя супергероем, если не можешь сам помочиться."

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