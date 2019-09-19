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В полнометражном "Во все тяжкие" появится секретный камео

Премьера фильма ожидается уже в октябре

четверг, 19 сентября 2019, 18:12
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В полнометражном фильме El Camino ("Во все тяжкие"), который выйдет на Netflix уже 11 октября, ожидается появление некоего секретного камео.

Как пишет The Hollywood Reporter, ссылаясь на слова режиссера Винса Гиллигана, помимо этого в сюжете проекта ожидаются 10 персонажей, которых зрители уже видели в сериале "Во все тяжкие".

Незадолго до премьеры также стало известно, что El Camino выйдет не только на стриминговой платформе Netflix, но и поступит в трехдневный прокат в кинотеатрах для любителей больших экранов.

Заинтриговал Гиллиган и тем, что в сюжете сериала появятся знакомые зрителю лица. Наряду с персонажами сериала "Во все тяжкие" ввели в историю и некоего камео, который прилетит в Альбукерке на частном самолете. Личность героя пока остается в секрете.

Согласно предварительной информации, фильм El Camino расскажет о дальнейшей судьбе Джесси Пинкмана - одного из главных героев сериала - после финала телешоу. "Беглец Джесси Пинкман (актер Аарон Пол) бежит от своих похитителей, закона и прошлого", – отмечается в синопсисе проекта.

В августе фаны сериала бурно обсуждали интервью актера Боба Оденкерка (в сериале - юрист Сол Гудман), в котором тот проговорился о первых деталях фильма "Во все тяжкие". В эти же выходные стало известно, что премьера проекта на Netflix состоится уже 11 ноября этого года.

Вопрос, которым по-прежнему задаются поклонники сериала "Во все тяжкие", - участие в полнометражном фильме Брайана Крэнстона (Уолтер Уайт). Ранее 63-летний актер подтвердил, что картину действительно снимут, однако так и не сказал, снимется ли в ней он сам.

К слову, в первые сутки после публикации тизера "Во все тяжкие" в Youtube ролик собрал 3 млн просмотров, более 90 тыс. лайков и свыше 8 тыс. комментариев.

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