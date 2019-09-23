Marvel выпустил новый короткометражный мультфильм о Человеке-пауке: видео

В 2018 году мультфильм "Человек-паук: Через вселенные" получил "Оскар" и был признал лучшим спин-оффом оригинальной франшизы Marvel. Его история раскрыла существование параллельных вселенных и целого набора Людей-пауков, самым комичным из которых оказался Свин-паук.

В мультфильме 2018 года забавный герой, обладающий "сверхсвиньей силой", скоростью, ловкостью и способностью прилипать к твердым поверхностям помогает Майлзу Моралесу сражаться со злодеем Кингпином. Теперь Marvel опубликовал онлайн анимационный короткометражный фильм, главным героем которого стал Свин-паук.

Короткометражка выполнена в классическом анимационном стиле Looney Tunes, а действия ее происходят непосредственно перед активацией машины для связи с параллельными вселенными. Типичный день Свина-паука становится хаотичным, он встречается с крабом-злодеем и никак не может съесть свой хот-дог. Сможет ли герой пообедать? Узнать ответ можно прямо здесь и сейчас.

"Человек-паук: Через вселенные" был удостоен звания "Лучший анимационный фильм" на "Оскаре" и "Золотом глобусе". Его сиквел в настоящее время находится в разработке, хотя дата релиза пока не объявлена.

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