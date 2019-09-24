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Marvel превратил Анджелину Джоли в блондинку: появились первые фото со съемок

Премьера фильма "Вечные" запланирована на 6 ноября 2020 года

вторник, 24 сентября 2019, 14:18
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В Британии проходят съемки нового фильма Marvel "Вечные", в котором снимаются Анджелина Джоли, Кит Харингтон и Сальма Хайек. В сети появились первые кадры, на которых запечатлена Джоли, вот только в этом проекте звезда "Лары Крофт" будет блондинкой.

Как стало известно ранее, бывшая супруга Брэда Питта появится в картине "Вечные" в образе Тены - ловкой и выносливой воительницы, которая защищает мир от девиантов.

"Мои тренировки включают в себя все, от мечей до балета. Моя героиня ― воин. Мне придется очень много работать, чтобы дать киновселенной Marvel именно ту Тену, которую она заслуживает", - рассказывала ранее актриса на фестивале Comic Con.

Как предположили кинолюбители, на этих снимках героиня Джоли прощается с кем-то из близких и развеивает прах над озером. Что правда, это пока лишь фанатская версия, ни сама актриса, ни авторы фильма его деталей не раскрывают.

Согласно предварительной информации, премьера фильма "Вечные" запланирована на 6 ноября 2020 года.

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