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В Украине стартовал показ фильма Алексея Залевского "Хороший художник это мертвый художник"

Это вторая картина известного дизайнера

четверг, 3 октября 2019, 18:34
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2 октября в украинский прокат вышел фильм "Хороший художник это мертвый художник". Автором идеи и режиссером ленты выступил известный дизайнер Алексей Залевский. К слову, это его вторая картина.

Фильм был снят в рекордные сроки - всего за 6 суток без государственного финансирования.

"Мое авторское кино не является коммерческим и массовым. Но каждый точно найдет для себя здесь несколько тем для размышления. Через гротескную призму все мы можем взглянуть на себя и свои поступки", - говорит Залевский.

Большинство актеров фильма - любители - работники туристической отрасли, оказались в одном месте в одно время. Все действия разворачиваются в Турции. По сюжету несколько аниматоров пытаются развлечь гостей - представителей туристической отрасли, которые уже многое видели. Насколько далеко готовы зайти аниматоры ради славы и внимания публики?

Фильм был снят при поддержке международного туроператора TEZ TOUR.

"Мы решили поддержать съемки фильма, ведь для нас, как для ведущего туристического оператора важно дарить людям незабываемые эмоции. Благодаря фильму, зрители будто смогут "продолжить" свой отпуск в Турции, увидеть себя со стороны или лучше понять нашу работу", - добавляет Аркадий Маслов, коммерческий директор NEZ TOUR в Украине.

Главные роли в фильме исполнили: ведущая Нового канала Елена Филонова, актер театра и кино Сергей Булин и шоумен Сергей Величанский.

Треки к картине создал пианист Евгений Хмара. В ленте также звучит вокал Киры Мазур, ILLARIA, Marina Lecomber (Великобритания), Jack Lecomber by ZHEGE (Великобритания).

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Раздел: ЛаймКино
Теги: кино, фильмы

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