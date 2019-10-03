В украинский прокат вышел мультфильм "Йети" от создателей "Шрека"

В четверг, 3 октября, во всех кинотеатрах страны стартовал показ анимационного фильма "Йети" от студии DreamWorks, создателей блокбастеров "Как приручить дракона" и "Шрек".

По сюжету, однажды жизнь девочки-подростка перевернулось с ног на голову. На крыше своего дома в Шанхае она встретила настоящую снежного человека. Вместе с двумя своими лучшими друзьями они решают помочь этому странному существу добраться до своего дома. Поэтому все вместе отправляются на Эверест, ведь именно оттуда родом Йети.

Но ребята - не единственные, кого интересует судьба снежного человека. Зоолог доктор Зара и коварный Берниш охотятся за существом, чтобы поставить на нем эксперименты. Кстати, в украинской версии Зару озвучила актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко.

Мультфильм создан совместно аниматорами из Китая и США. Изначально планировалось, что анимационная картина выйдет в прокат под названием "Эверест", впоследствии англоязычное название изменилось на Abominable, что в переводе означает "отвратительный".

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